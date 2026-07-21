Baskonia-Joventut y Valencia-Barça, semifinales de la Supercopa Endesa

El sorteo de la competición, que reúne a Joventut como anfitrión, Baskonia como vencedor de la Copa del Rey y a Valencia Basket y Barça como ganador y finalista, respectivamente, de la Liga Endesa, se ha celebrado este martes en el Museo de Badalona y ha contado como mano inocente con la exnadadora española Mireia Belmonte, hija predilecta de la ciudad.

Durante el acto, el presidente de la ACB, Antonio Martín, ha destacado el atractivo que ha ido adquiriendo, con el paso de las temporadas, la Supercopa Endesa como el torneo que estrena cada año el nuevo curso del baloncesto profesional en España.

"Son cuatro equipos a los que tendremos que descubrir en muchos casos. Y esa es para mí la parte más divertida de la Supercopa: ver cómo se rehacen esos equipos, como empiezan proyectos nuevos. Es el torneo de pretemporada que nos va a enseñar qué plantillas y que propuestas de baloncesto hace cada entrenador", ha afirmado Martín.

Y es que tanto Valencia, que además es el vigente campeón del torneo, como Barça, Baskonia y Joventut presentarán numerosos cambios respecto a los equipos con los que compitieron la pasada temporada, una profunda renovación deportiva que, en el caso de los dos primeros, también afectará al banquillo.

Antonio Martín ha estado acompañado por el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, la otra mano inocente del sorteo y del que ha destacado su implicación: "Él siempre está peleando por traer eventos a Badalona y hacer de esta ciudad una continuidad de la cuna del baloncesto".

De hecho, Badalona ya fue la sede de la última Copa del Rey, y García Albiol se ha mostrado convencido de que la ciudad catalana, que sustituye a Málaga como sede del torneo, organizará "la mejor edición de la historia".