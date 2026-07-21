El alero estadounidense Stanley Umude, sexto fichaje del Barça para la próxima temporada

Umude, de 27 años y 1,98 metros, también puede actuar como escolta y llega al Palau Blaugrana, tras militar la última temporada en el Austin Spurs de la G-League norteamericana, para aportar su polivalencia desde el perímetro.

Con el Austin Spurs disputó el curso pasado 32 partidos, promediando de 16,3 puntos, 4,1 rebotes y 1,4 asistencias en 32,1 minutos por encuentro.

Será la primera experiencia europea para el alero de Portland, que también tiene pasaporte nigeriano, lo cual le permitirá jugar la Liga Endesa como cotonú, sin ocupar plaza de jugador extracomunitario.

Umude se ha formado como profesional en la G-League, donde ha disputado 86 partidos, y la NBA, donde ha jugado otros 48 encuentros. La mayoría fueron con Detroit Pistons, equipo con el que debutó, pero también ha jugado con Milwaukee Bucks, con el que se proclamó campeón de la NBA Cup (2024), y un par de duelos con San Antonio Spurs.

El estadounidense llega a Barcelona "para aportar versatilidad en el aspecto defensivo, con buena movilidad en los cambios, intensidad en el uno contra uno y un perfil atlético que le permite correr la pista y anotar con contundencia, especialmente en las transiciones", según ha apuntado el club catalán.

El de Stanley Umude es el sexto fichaje del Barça para el nuevo proyecto que liderará desde el banquillo el esloveno Aleksander Sekulic, cuya contratación el club azulgrana todavía no ha hecho oficial.

Los otras cinco caras nuevas con las que el equipo cuenta, de momento, para la próxima temporada son: los bases Umoja Gibson (Olimpia de Liubliana) y Justin Robinson (París Basketball), el escolta Agustín Ubal (Manresa), al ala-pívot Olivier Nkamhoua (Varese) y al pívot Josh Nebo (Olimpia Milán).