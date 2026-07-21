El Valencia y el Barça reeditan la final de la ACB pero sin muchos de sus grandes nombres

El Valencia Basket llegaba al sorteo de este martes en Badalona como cabeza de serie por su triunfo liguero. En el otro lado del cuadro, el Kosner Baskonia, campeón copero, se medirá al Joventut, el equipo anfitrión.

El equipo 'taronja', que defenderá el título que conquistó el año pasado en la edición de Málaga, ha visto cómo desde que acabó la ACB dejaban el equipo, tras pagar el importe de sus cláusulas, el técnico Pedro Martínez y jugadores como Sergio De Larrea, Brancou Badio, Jean Montero, MVP de la final, o Jaime Pradilla, piezas clave en su rotación.

Igualmente han dejado la entidad Braxton Key y Matt Costello, así como otros que contaron con menos oportunidades como Darius Thompson, Xabi López-Arostegui o Isaac Nogués.

En el Barça, el entrenador Xavi Pascual ya había anunciado antes de la final que dejaría el club blaugrana pero, además, han salido jugadores de mucho peso como Nico Laprovittola, Jan Vesely o Will Clyburn.

También han dejado el equipo Youssoupha Fall, Willy Hernangómez, Tomas Satoransky, Miles Norris, Myles Cale o Juani Marcos.

De esta manera, aunque el duelo reeditará la serie que cerró la pasada campaña, será sin muchos de los que la protagonizaron.