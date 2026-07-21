Santi Aldama siente que el anillo de la NBA está "más cerca que nunca"

En declaraciones a los periodistas con motivo de su participación en una campaña comercial, Aldama ha confesado que sueña con ganar el anillo desde hace muchos años y que "en Dallas hay gente que sabe cómo se consigue".

Aunque acaba de llegar a la formación y "todavía es pronto", Aldama ha asegurado que este cambio supone "estar en un nuevo sitio en el que parece que tienen todo muy establecido, que tienen una idea muy clara, con gente que sabe lo que hay que hacer para ganar a distintos niveles" y eso "facilita mucho el camino para llegar a ese anillo de la NBA".

Además, ha manifestado que "la ciudad es increíble" y que llega en un buen momento de su carrera "para dar un paso adelante".

El ala-pívot canario ha considerado que su nuevo equipo reúne "una mezcla muy interesante de jugadores veteranos y jóvenes", y será "divertido de ver".

El internacional español ha asegurado que compartir vestuario con figuras como Kyrie Irving y Klay Thompson es algo "increíble", porque aunque ya ha compartido plantilla con "gente muy buena, nunca con un veterano tan establecido como Kyrie", que para él "va a ser una oportunidad de aprender".

"Jugar con alguien así me va a empujar mucho, pero también el poder aprender de alguien con tanta experiencia solo va a hacer que mi crecimiento se acelere", ha señalado.

Según Aldama, "no solo juega a un nivel muy alto, sino que sabe lo que hay que hacer para ganar" y seguro que les "transmite todo eso".

Aldama ha valorado también la llegada del número uno del Draft, Cooper Flagg, con quien espera compartir muchos minutos sobre la pista gracias a la versatilidad de ambos. "Puede jugar en diversas posiciones y yo también, entonces seguro que jugaremos juntos mucho tiempo", ha apuntado.

Flagg "es buenísimo en lo suyo, también es muy joven, tiene muchísimo recorrido" y enriquece al equipo con "esa mezcla de veteranía y frescura" que, asegura, les "va a venir muy bien".

Para Aldama, abandonar el Memphis Grizzlies "ha sido complicado" porque siempre "es una tristeza" despedirse de personas con quienes "compartes mucho tiempo".

"Es duro cambiar a veces cuando estás tan a gusto en un sitio”, ha señalado el jugador canario, aunque se ha mostrado positivo con el equipo.

"Estoy contento porque ellos tienen ahora un sistema nuevo, creo que les va a venir bien y estamos en la misma división, vamos a jugar contra ellos cuatro veces al año, así que no me van a echar tanto de menos", ha explicado.

Al ser preguntado por el descenso del Dreamland Gran Canaria a Primera FEB, ha dicho que ha sido una noticia "muy dura".

"Ahora toca agachar la cabeza, trabajar y volver cuanto antes, que estoy seguro de que lo harán. La afición siempre está con el equipo y entre todos volveremos al lugar que nos corresponde", ha manifestado.

Además, ha felicitado a la selección española por su triunfo en la Copa Mundial de la FIFA, que ha calificado como "una de esas victorias que se recuerdan toda la vida".

"Aunque no estés jugando, las sientes como tuya. Han representado a España de una manera extraordinaria y eso tiene muchísimo mérito", ha celebrado.