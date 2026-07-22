Aday Mara y Baba Miller debutarán con España en la segunda fase de clasificación a Catar

Así lo anunció este miércoles el técnico del equipo, Chus Mateo, durante un acto en el que confirmó también la presencia para ambos duelos de otros españoles en la Liga estadounidense, como Santi Aldama, Sergio de Larrea y Hugo González.

Cinco jugadores provenientes de la mejor liga del mundo, una cifra que se acerca a los seis que fueron llamados por Sergio Scariolo en el Eurobasket 2017, en el que España ganó la medalla de bronce, con los hermanos Pau y Marc Gasol y los hermanos Willy y Juancho Hernangómez, Álex Abrines y Ricky Rubio.

Mara, primer español en ganar un título de la NCAA, liga universitaria estadounidense, con los UConn Huskies esta temporada, fue seleccionado recientemente en el puesto 12 del 'draft' de la NBA por los Oklahoma City Thunder y es uno de los 'techos' de España con sus 221 centímetros de altura.

Mismo camino que Baba Miller, que salió en el 36 de la segunda ronda por Los Angeles Clippers, y, que ahora, podrá hacer su estreno con la selección absoluta después de ser una de las grandes sensaciones de España B el pasado verano.

En el caso de González, repetirá tras su llamado de junio para medirse a las selecciones de Dinamarca y Georgia, encuentros en los que anotó 16 y 9 puntos, respectivamente.

Aldama, de baja desde marzo tras someterse a una artroscopia por molestias en su rodilla derecha, regresa al equipo para debutar a las órdenes de Chus Mateo.

También lo hará su ahora compañero de equipo en los Dallas Mavericks, el base Sergio de Larrea, elegido en el puesto 25 del 'Draft' por los 'Mavs', ausente también desde el pasado Eurobasket, aún con el italiano Sergio Scariolo en el banquillo.

. Bases: Sergio De Larrea (Dallas Mavericks, USA), Alberto Díaz (Unicaja), Mario Saint-Supéry y Álvaro Cárdenas (Valencia Basket).

. Escoltas y aleros: Hugo González (Boston Celtics, USA), Baba Miller (Los Angeles Clippers, USA), Darío Brizuela y Joel Parra (Barça) y Santi Yusta (Anadolu Efes, TUR).

. Ala-pívots y pívots: Aday Mara (Oklahoma City Thunder, USA), Santi Aldama (Dallas Mavericks, USA), Jaime Pradilla e Izan Almansa (Real Madrid), Willy Hernangómez (libre) y Juancho Hernangómez (Panathinaikos, GRE).

España sumó un balance de 5-1 en la primera fase de clasificación, y partirá con ese récord para esta segunda, en el Grupo I, en el que, además de Portugal y Grecia, también se enfrentará ante Montenegro, Ucrania y Georgia, estos dos últimos provenientes del grupo A, el mismo que el de los de Bueno.

España perdió su último encuentro de la primera fase ante Georgia, pero tiene una victoria más que Ucrania y Montenegro, segunda y tercera de grupo respectivamente, con 4-2. Por su parte, Portugal, Grecia y Georgia están con 3-3.