Ataque a puesto policial en Canindeyú: ¿cuáles son las sospechas sobre los autores?

El ministro de Defensa, Óscar González, afirmó que aún no es posible determinar qué grupo perpetró el ataque contra el Puesto Policial N° 4 de la colonia Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú

Señaló que las investigaciones son incipientes y que las autoridades manejan varias hipótesis debido a la presencia de organizaciones criminales en la zona.

El ataque ocurrió la noche del martes y dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas dos agentes policiales. Además, un uniformado resultó herido y fue trasladado al Hospital Rigoberto Caballero, en Asunción.

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Investigación sigue abierta

González calificó el hecho como “un golpe fuerte a las fuerzas de seguridad” e informó que el comandante de la Policía Nacional, comisario César Silguero, se dirigía al lugar para intervenir, mientras que el comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), Alberto Gaona, ya se encontraba en la zona.

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Respecto a las víctimas fatales, sostuvo que son “pérdidas que ocasionó el crimen organizado, una amenaza que hay que enfrentar con valentía y decisión”.

No descartan al EPP ni al Clan Macho

El ministro insistió en que todavía no existen elementos suficientes para atribuir el atentado a una organización específica.

“Todavía no podemos determinar qué grupo sería, es muy incipiente. Se están recabando informaciones para determinar a qué grupo atribuir este hecho y después perseguirles. No va a quedar de balde esto, vamos a trabajar policías y militares para esclarecer y sancionar severamente a los responsables. Es muy fuerte como para permitir la impunidad en este caso”, remarcó.

¿EPP o Clan Macho?: las hipótesis de la Policía

En ese sentido, señaló que ninguna hipótesis puede ser descartada, incluida la eventual participación del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

“Ninguna hipótesis puede ser descartada ni confirmada a esta altura del acontecimiento”, mencionó.

Asimismo, indicó que las sospechas también alcanzan a otros grupos criminales que operan en Canindeyú, entre ellos el denominado Clan Macho, organización liderada por Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho”.

“Varios grupos criminales actúan en ese sector, entre narcotraficantes y grupos terroristas, por eso es que en absoluto podemos confirmar ni desechar la intervención de uno de ellos”, añadió.

Atacantes habrían sido menos de lo previsto

Inicialmente, se manejó que entre 20 y 30 personas participaron del ataque. Sin embargo, González indicó que, según la información proporcionada por el comandante de la Policía, el número de atacantes podría haber sido menor.

Además, señaló que los responsables presumiblemente escaparon por una zona boscosa ubicada frente a la sede policial, que fue incendiada durante el atentado.

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Gobierno reforzó la seguridad tras el ataque

El ministro rechazó que las fuerzas de seguridad estén siendo superadas por los grupos criminales que operan en esa región del país.

También señaló que desconoce si el Consejo de Defensa Nacional (Codena) convocará una mesa de crisis, aunque consideró que lo amerita ante la magnitud del ataque. “Al Estado paraguayo no se le puede agredir de esa forma, el que hace eso tiene que pagar las consecuencias”, expresó.

Añadió que, aunque no se haya reunido de inmediato el Codena, tanto la Policía como las Fuerzas Militares ya desplegaron acciones en la zona.

González confirmó que no se sitiará la zona tras el atentado, pero sí se reforzó la presencia de efectivos policiales y militares. “Es un problema no solo de la Policía, es del Estado”, sostuvo.