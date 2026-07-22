Maxime Lefevre, nuevo entrenador del Paris Basketball, con Poupet de asistente

Lefevre, de 39 años, cuenta con una experiencia de siete temporadas como asistente en los Minnesota Timberwolves de la NBA, por lo que el Paris Basketball será su primera experiencia como técnico principal en solitario.

Esos años en Mineápolis estuvo primero como asistente de desarrollo de jugadores y coordinador de vídeo, y luego como asistente del entrenador Chris Finch a partir de 2022.

“Tras una larga y minuciosa búsqueda, estoy convencido de que hemos encontrado el perfil ideal en Maxime Lefèvre. Es un francés de la nueva generación, que ha vivido el baloncesto en todas sus facetas, tanto en el sistema de la NCAA como en la NBA, con la excepción del puesto de entrenador principal", señaló el presidente de la entidad parisina, David Kahn.

De esta forma, el Paris Basketball apuesta por otro técnico joven y con progresión de futuro, después de tener al finlandés Tuomas Iisalo y el brasileño Thiago Splitter, ambos en la NBA en la actualidad.

“Fichar por el Paris Basketball fue una decisión obvia. Desde mi primera conversación con el club, sentí que compartíamos la misma visión, tanto dentro como fuera de la cancha. Hay muy pocas oportunidades por las que hubiera dejado la NBA, y el Paris Basketball estaba en lo más alto de esa lista”, declaró Lefevre a los medios del equipo.

Asimismo, contará para su cuerpo técnico con su compatriota Pierric Poupet, entrenador principal del Asvel durante las últimas dos temporadas y media.