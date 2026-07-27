AJ Lawson refuerza el perímetro del Baskonia hasta 2028

Con una altura de 1,98 metros, tiene a sus 26 años una dilatada experiencia en la NBA, donde ha disputado 107 partidos, y una buena carrera en el baloncesto estadounidense.
Lawson comenzó a formarse en la NCAA con los South Carolina Gamecooks y en la temporada 2020-21 se enroló en la G-League en los College Park Skyhawks.
Su debut en la NBA fue con la camiseta de Minnesota Timberwolves en la campaña 2021-2022, para firmar después por Dallas Mavericks y Toronto Raptors, donde jugó dos años.
En el último curso ha estado a caballo entre la G-League y NBA, con un contrato dual, y ha promediado 13,7 puntos, 3,6 rebotes, 1,5 de asistencias y buenos porcentajes de tres puntos, 42,2 %.
Estos números le sirvieron para ser elegido en el segundo mejor quinteto de la liga de desarrollo la última temporada.