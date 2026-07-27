El ala-pívot Tosan Evbuomwan, novena incorporación del nuevo proyecto azulgrana

Evbuomwan, de 25 años y 2,03 metros de altura, llega para reforzar el juego interior del conjunto catalán después de que Tornike Shengelia haya decidido dejar el equipo para jugar en Dubai a la órdenes de Xavi Pascual.

Esta será la primera experiencia en el baloncesto europeo del nuevo fichaje azulgrana, después de una trayectoria profesional en la que ha alternado su presencia en la NBA (50 partidos) con buenas actuaciones en la G League (99 partidos).

Un interior atlético "que encaja en un sistema de juego de ataques rápidos, con buena penetración en la pintura para anotar cerca del aro, pero también con buenos porcentajes desde la distancia", según destaca el Barça en su página web.

Nacido en Newcastle aunque de ascendencia nigeriana, Evbuomwan se formó en el baloncesto universitario en Princeton antes de dar el salto en 2023 a la NBA, donde debutó con los Memphis Grizzlies para pasar más tarde a los Detroit Pistons.

En 17 partidos promedió 2,5 puntos en Memphis y 7 en Detroit. Paralelamente, disputó la G-League con los Motor City Cruise, donde promedió 15,1 puntos, 8,2 rebotes y 3,6 asistencias en 32 partidos.

En las temporadas siguientes también jugó en los Brooklyn Nets (2024-2025), con 9,5 puntos de media en 28 partidos, y en los New York Knicks.

Sus actuaciones más destacadas, sin embargo, continuaron siendo en la liga de desarrollo de la NBA: con los Ontario Clippers (19 puntos de media en 18 partidos), los Long Island Nets (19,4 puntos en 13 partidos), los Westchester Knicks (17,7 puntos en 12 partidos) y los Maine Celtics (19,4 puntos en 9 partidos).

En su última etapa en Estados Unidos defendió la franquicia de los Greensboro Swarm, con los que promedió 17,4 puntos, 6,8 rebotes y 2,2 asistencias en los 'play-off', unos números que le llevarón a ser nombrado el MVP de las finales.

Ahora, Evbuomwan aterriza en el Palau Blaugrana para potenciar la posición de '4' y convertirse en la novena incorporación del proyecto que dirigirá Aleksander Sekulic desde del banquillo.

Los bases Justin Robinson y Umoja Gibson, los aleros Tyrese Martin, Stanley Umude y Agustín Ubal, el ala-pívot Olivier Nkamhoua y los pívots Josh Nebo y Olek Balcerowski son las otras ocho caras nuevas del cuadro catalán para la próxima temporada.