El croata Mario Hezonja ficha por los Cleveland Cavaliers

El presidente de operaciones de baloncesto de los Cavaliers, Koby Altman, anunció este viernes el fichaje del alero, que fue elegido en la quinta posición del 'draft' de 2015 por los Orlando Magic y en sus cinco temporadas en la liga también vistió la camiseta de los New York Knicks y los Portland Trail Blazers.

En 330 partidos en la NBA, Hezonja promedió 6,9 puntos y 3,1 rebotes en 18,5 minutos, y contó con un papel mucho más secundario que el que tuvo posteriormente en Europa.

Tras su paso por la NBA, el croata jugó para el Panathinaikos y el UNICS Kazán antes de fichar por el Real Madrid en 2022, con el que se proclamó campeón de la Euroliga en su primera temporada.

Hezonja fue elegido 'MVP' de la liga española este último curso 2025-26 tras promediar 17,5 puntos y 4,9 rebotes por partido. Pese a que tenía contrato con el Real Madrid hasta 2029, una clausula permitía su regreso a la NBA a cambio de abonar unos 850.000 euros.

En los Cavaliers, Hezonja estará a las órdenes del técnico Kenny Atkinson, que tiene nacionalidad española, y compartirá vestuario con figuras como Donovan Mitchell.

Las especulaciones sobre una posible salida de Hezonja este verano se remontan al mes de febrero, cuando el croata cambió de agencia de representación y se puso en manos del serbio Misko Raznatovic, de BeoBasket, uno de los agentes más influyentes en el baloncesto continental.