64-61. Argentina vence a Sudán del Sur y sigue vivo en el Preclasificatorio de Guadalajara

Florencia Chagas convirtió un triple para romper un empate en el último segundo del encuentro y decidir un duelo de dominio alterno en el que las sudamericanas sumaron su primer victoria y conservaron las posibilidades de clasificarse a la semifinal en el grupo A.

Después de un primer cuarto parejo, Argentina fue mejor en el segundo parcial con gran efectividad debajo del aro y una defensa sólida, pero las africanas se recuperaron, emparejaron las acciones y provocaron una gran lucha en el cierre del duelo.

En el último minuto, Julieta Mungo anotó de larga distancia para poner delante a Argentina por 61-58. María Gakdeng falló dos tiros libres por Sudán, pero a siete segundos del final Moira Joiner se escapó y empató con un triple que igualó la pizarra 61-61.

Cuando la prórroga parecía una realidad, Argentina burló la defensa rival y en la última jugada del encuentro ganó con un elegante disparo de tres de Chagas.

Por las ganadoras, Mungo anotó 19 puntos y lideró la ofensiva, acompañada por Chagas y Melisa Gretter, ambas con 12. Por Sudán, Moira Joiner sumó 19 puntos, uno más que Gakdeng.

Argentina, que perdió ayer 57-35 ante Nueva Zelanda, mostró este martes otra cara, con un elevado rendimiento de sus jugadoras llegadas del banquillo. Con un triunfo y una victoria, mantiene posibilidades de acceder a la fase de las cuatro mejores.

Esta noche, Brasil enfrentará a Nueva Zelanda en un esperado duelo, en el que las brasileñas, que perdieron en su debut 63-61 ante Sudán, están obligadas a ganar. De hacerlo, provocarán un triple empate en el primer lugar del grupo A.

En el B, ayer el favorito Canadá aventajó por 72-57 a Senegal, en tanto México se impuso por 61-58 a Filipinas.

Mañana, las mexicanas enfrentarán a las senegalesas y Canadá a las filipinas.

El Preolímpico dará un boleto para el torneo de clasificación para el torneo de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.