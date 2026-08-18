Básquetbol
18 de agosto de 2026 a la - 22:55

64-61. Argentina vence a Sudán del Sur y sigue vivo en el Preclasificatorio de Guadalajara

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Guadalajara (México), 18 ago (EFE).- La selección de Argentina derrotó este martes por 64-61 (17-15, 20-9, 10-21, 17-16) a Sudán del Sur, en un dramático partido y siguió con vida en al Preclasificatorio olímpico de baloncesto femenino, con sede en Guadalajara.

Por EFE

Florencia Chagas convirtió un triple para romper un empate en el último segundo del encuentro y decidir un duelo de dominio alterno en el que las sudamericanas sumaron su primer victoria y conservaron las posibilidades de clasificarse a la semifinal en el grupo A.

Después de un primer cuarto parejo, Argentina fue mejor en el segundo parcial con gran efectividad debajo del aro y una defensa sólida, pero las africanas se recuperaron, emparejaron las acciones y provocaron una gran lucha en el cierre del duelo.

En el último minuto, Julieta Mungo anotó de larga distancia para poner delante a Argentina por 61-58. María Gakdeng falló dos tiros libres por Sudán, pero a siete segundos del final Moira Joiner se escapó y empató con un triple que igualó la pizarra 61-61.

Cuando la prórroga parecía una realidad, Argentina burló la defensa rival y en la última jugada del encuentro ganó con un elegante disparo de tres de Chagas.

Por las ganadoras, Mungo anotó 19 puntos y lideró la ofensiva, acompañada por Chagas y Melisa Gretter, ambas con 12. Por Sudán, Moira Joiner sumó 19 puntos, uno más que Gakdeng.

Argentina, que perdió ayer 57-35 ante Nueva Zelanda, mostró este martes otra cara, con un elevado rendimiento de sus jugadoras llegadas del banquillo. Con un triunfo y una victoria, mantiene posibilidades de acceder a la fase de las cuatro mejores.

Esta noche, Brasil enfrentará a Nueva Zelanda en un esperado duelo, en el que las brasileñas, que perdieron en su debut 63-61 ante Sudán, están obligadas a ganar. De hacerlo, provocarán un triple empate en el primer lugar del grupo A.

En el B, ayer el favorito Canadá aventajó por 72-57 a Senegal, en tanto México se impuso por 61-58 a Filipinas.

Mañana, las mexicanas enfrentarán a las senegalesas y Canadá a las filipinas.

El Preolímpico dará un boleto para el torneo de clasificación para el torneo de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.