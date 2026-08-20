Alvarado encabeza lista de Puerto Rico para partidos contra Argentina y Uruguay

San Juan, 20 ago (EFE).- El armador de los Knicks de Nueva York José Alvarado encabeza la lista de 'los Doce Magníficos' convocados por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico para los próximos dos partidos de eliminatorias de la Copa del Mundo FIBA 2027, que acogerá Catar, contra Argentina el 27 de agosto y Uruguay el día 31.