52-55. La Italia de Zandalasini roza una gesta histórica ante EE.UU.

No fue la mejor noche de EE.UU., poco acertada de cara al aro, pero con esta victoria, suma su segundo triunfo en la Copa del Mundo, que le permite clasificarse a cuartos como primera del Grupo D.

Las italianas, que volvían a una Copa del Mundo 32 años después, comenzaron valientes el choque, alentadas por un gran número de aficionados que se dieron cita en un Berlín Arena. Enfrente, un Estados Unidos plagado de estrellas dio la sensación que arrancó a medio gas.

La entrada de ‘Barbie’ Angel Reese dio aire a EE.UU., que con dos tapones seguidos y una canasta al contraataque despegaba la igualdad en el marcador (8-17).

Al comienzo del segundo cuarto, la gran estrella italiana Cecilia Zandalasini deleitaba al público con tres acciones de fantasía. Un espectacular reverso en la pintura para romper la sequía anotadora de su equipo tras más de seis minutos, un triple tras romper a su defensora y un ‘fade-away’ en la cara de Caitlin Clark, para disminuir las diferencias a solo 6 puntos y levantar al público de sus asientos.

Además, la trampa de ayudas defensivas en la zona del conjunto de Capobianco disipó el acierto de EE.UU., que sufría para encontrar soluciones y tampoco acertaba desde la línea de tres (0 de 6 en la primera parte) pese a que, en el debut ante China, igualaron su récord de más triples anotados en un partido (12) en una Copa del Mundo.

Tras el paso por vestuarios, una envalentonada Zandalasini ponía a Italia solo a tres puntos y obligaba a la seleccionadora Kara Lawson a agitar la coctelera, apostando por las jóvenes Clark, Bueckers y Reese para aguantar el vendaval italiano, que mediado el cuarto daba la vuelta al marcador (35-32).

Tuvieron que pasar 29 minutos para que Estados Unidos, de la mano de Bueckers, anotase su primer triple partido.

Una de las favoritas del público, Caitlin Clark, que venía de hacer un debut histórico convirtiéndose en la jugadora estadounidense con más asistencias en un partido mundialista (con 11), no se sintió cómoda en ningún momento sobre el parqué.

En el último cuarto, Italia se fue creciendo al ver que tenía el partido dónde quería y Estados Unidos, atónita, se volvía a ver por debajo en el marcador a falta de 6 minutos.

El momento más delicado fue una rigurosa falta en ataque que le pitaron a Zandalasini a falta de 3 minutos que, en este caso, las italianas reclamaron que era 2+1, que hubiera sido una daga para EE.UU. Además, se cortó el ritmo del partido tras estropearse el marcador del pabellón. Un tiro de dos de la veterana Gray daba ventaja a USA (50-55) a un minuto del final. Zandalasini erró el tiro para llevar el partido a la prórroga y la gran favorita logró salir viva del choque.

Con esta victoria, el favoritísimo ‘Team USA’ sigue sin perder en una Copa del Mundo desde hace más de 20 años. Con dos victorias y matemáticamente clasificada en primera posición del Grupo D, cerrará la fase de grupos ante la República Checa, ya eliminada, el lunes 7 de septiembre a las 20:45 horas CET (-2 GMT). Mientras que Italia se las verá con China para cerrar el Grupo D.

52 – Italia (8+16+15+13): Villa (6), Verona (4), Zandalasini (14), Keys (4), Cubaj (-) -quinteto inicial-, Santucci (9), Pasa (4), Blasigh (-), Fassina (2), Pan (2), Madera (2) y Andre (5).

55 – Estados Unidos (19+11+12+13): Young (10), Gray (4), Copper (6), Stewart (5), Collier (6) -quinteto inicial-, Bueckers (7), Citron (-), Howard (2), Clark (1), Boston (6) y Reese (8).

Árbitros: Julio Anaya (Panamá), Martin Vulic (Croacia), Cisil Güngör (Turquía).

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Copa del Mundo disputado en el pabellón Berlín Arena (Alemania) ante 9.232 aficionados.