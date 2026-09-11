El ala-pívot Eli John Ndiaye, cedido del Real Madrid al Joventut por una temporada

"Ndiaye llega a Badalona con el objetivo de reforzar el juego interior de la Penya y aportar energía, intensidad y versatilidad al conjunto dirigido por Dani Miret", señala el comunicado del club catalán.

El Joventut subraya "la capacidad atlética la movilidad y el potencial en los dos lados de la pista" de su nueva incorporación, así como su "capacidad para correr la pista, defender diferentes tipos de jugadores, rebotear, jugar cerca del aro y anotar de tres puntos".

El jugador senegalés, de 22 años y 2,04 metros, se formó en las categorías inferiores del Real Madrid y pronto destacó como uno de los jóvenes más prometedores de su generación.

Campeón y MVP de la Euroliga júnior, Ndiaye ganó una Euroliga, tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas con el primer equipo del conjunto blanco, y cuenta en su currículum con 83 partidos de experiencia en el campeonato español y otros 67 en la máxima competición continental, repartidos en cuatro temporadas (2021-2025).

Ndiaye jugó la pasada campaña en los College Park Skyhawks, el equipo de la liga de desarrollo vinculado a los Atlanta Hawks de la NBA, donde promedió 8,1 puntos y 6,9 rebotes por partido, y este verano regresó al Real Madrid.