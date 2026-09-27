La liga española vive su jornada inaugural más anotadora y la cuarta mayor de la historia

La temporada 2026/2027 ha comenzado batiendo el récord de la jornada inaugural de la temporada 1981-82, cuando la media por equipo fue de 93,64 puntos. Además, ha sido la jornada más anotadora desde 1987 y la cuarta media más alta en la era ACB.

Un total de siete equipos han alcanzado o superado los cien puntos, algo que nunca había ocurrido con el formato actual, y en tres de los nueve partidos disputados los dos equipos superaron la centena de puntos por primera vez, destacó la ACB en un comunicado.