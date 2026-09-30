El argentino Fernando Zurbriggen, baja por un cuadro de origen bacteriano en una rodilla

El jugador de Santa Fe "será baja temporalmente" mientras sigue un "tratamiento médico específico" por dicho cuadro, según indicó el parte médico facilitado por el club madrileño.

Por el momento se desconoce cuándo podrá volver a la actividad con el Estudiantes, ya que los plazos de reincorporación dependerán de "su evolución clínica", a partir de la evolución y su "respuesta al tratamiento".

El jugador de 1,85 metros y 28 años, que posee pasaporte italiano, fichó en junio pasado por el histórico club madrileño, actualmente en la categoría de plata del baloncesto español, después de acumular experiencia en otros equipos del país europeo, como el Monbus Obradoiro (Liga ACB), Baloncesto Fuenlabrada o Básquet Menorca, ambos en la Primera FEB, además de militar una campaña en el Xalapa mexicano.

El base procedente del Obras Sanitarias de su país, equipo con el que se proclamó Jugador Más Valioso (MVP) en la temporada 2020-2021, es internacional con la Albiceleste.