110-90. Jassel Pérez se exhibe con 40 puntos en la victoria del Girona ante el Coruña

Un parcial en contra de 36-14 en el último cuarto dio condenó al equipo gallego, que cae en puestos de descenso con un balance de una victoria y tres derrotas.

El equipo de Moncho Fernández superó las dolorosas derrotas contra el Kosner Baskonia (118-78) y el Río Breogán (115-92) y se aleja así de la zona baja (dos triunfos en 4 jornadas), en un duelo que afrontaba con solo nueve jugadores profesionales.

El acierto exterior de Jassel Pérez dinamitó el récord histórico de anotación del Girona en la Liga Endesa, en un partido en el que también brilló David N'Guessan (19 puntos y 25 créditos de valoración).

El conjunto de Carles Marco tuvo cinco jugadores con dobles dígitos de anotación, con Lucas Uleckas como principal referente ofensivo (17), pero hincó la rodilla ante Jassel Pérez.

El partido empezó con mucha igualdad e intensidad (6-7), entre dos equipos que sabían que el que perdiera caería en descenso, pero el Girona protagonizó la primera escapada con un parcial de 10-2 con siete puntos de N'Guessan (16-9).

El Girona elevó su máxima ventaja hasta los diez puntos con un parcial de 9-0 liderado por Pérez (25-15), y luego el Coruña respondió con un 0-8, pero el equipo de Moncho cerró el primer cuarto con un 28-23 a favor tras un primer triple de Andrzej Pluta.

Los visitantes intentaron dar un paso adelante con el inicio del segundo período, pero el Girona redobló su superioridad de la mano de N'Guessan y Jassel Pérez. Alimentaron la renta hasta los 13 puntos a base de triples (44-31).

El Coruña no quería que los locales se distanciaran, pero no lograba imponer su dominio habitual en el rebote ofensivo y le penalizaban las pérdidas y la falta de acierto en los triples4

Aun así, el conjunto de Marco llegó al descanso a solo cinco puntos (53-48). George Conditt y Tomas Dimsa lideraban la resistencia visitante con diez puntos cada uno.

El Coruña, guiado por Uleckas, se colocó a un solo punto en el ecuador del tercer cuarto (60-59), contra un rival que podía comenzar a acosar la falta de rotación por las cuatro bajas.

Jassel Pérez y N'Guessan, autores de 39 de los primeros 65 puntos locales, imponían su ley, pero Ulecks castigaba a los locales. Paul Jorgensen empató el duelo con un triple (65-65).

El Girona respiró con un 9-3, pero el Coruña cerró el tercer período por delante gracias a un parcial de 0-8 (74-76). Era la primera ventaja visitante desde el 6-7.

El partido se inclinaba hacia el lado visitante, pero los locales reaccionaron cuando parecían más tocados de la mano del mejor jugador del partido. Jassel Pérez firmó tres triples y capitaneó un parcial de 14-0 en los primeros tres minutos del último cuarto (88-76).

Marco tuvo que pedir dos tiempos muertos e introdujo cinco cambios de golpe, pero el duelo estaba sentenciado. El Girona no tuvo rival en el último período (11-1 en asistencias y 12-3 en rebotes) y Fontajau ovacionó la soberbia actuación de Jassel Pérez.