LeBron James: "Es una bendición jugar en el Madison Square Garden"

"Sigo cogiendo ritmo, llevo un par de semanas con el nuevo equipo, pero me gusta cómo hemos jugado. Jugamos bien en defensa, no tiramos bien, pero tenemos buenos tiradores, así que está bien", afirmó James en declaraciones a NBC a pie de pista tras el encuentro.

"Se trata de ganar, intento hacer jugadas para ganar. Es una bendición seguir jugando a este nivel y en este pabellón, así que fue divertido", añadió el máximo anotador histórico de la NBA, que terminó el partido con catorce puntos, nueve rebotes y siete asistencias.

James, de 41 años, comenzó su vigésima cuarta temporada en la NBA con un triunfo en la noche en la que los Knicks recibieron sus anillos y subieron al techo del Madison Square Garden el estandarte del campeonato conquistado en junio ante los San Antonio Spurs.