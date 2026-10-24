TJ Shorts, del Valencia Basket, y LeDay, del Hapoel, comparten el MVP de la Jornada 7

Shorts no tuvo piedad de uno de sus exequipos, el París Basketball, y lideró la victoria 'taronja' en Francia por 93-104. En 24 minutos, el base con pasaporte macedonio acumuló 25 puntos (con 7 de 11 tiros de dos puntos, 2 de 3 triples y 5 de 5 en tiros libres), 9 asistencias y 4 rebotes.

Consolidándose cada vez más como uno de los principales referentes del equipo de Xavi Albert, el base sumó su séptimo galardón como MVP de la jornada en la Euroliga. Precisamente, con la camiseta del París, llegó a ganar cinco de estas distinciones.

Por su parte, LeDay, recién llegado al Hapoel Tel-Aviv esta temporada, igual que Shorts, abanderó la remontada de los suyos en casa ante el Virtus de Bolonia, 90-81, y se fue hasta los 22 puntos (4 de 7 en tiros de dos, 2 de 5 en triples y 8 de 9 en tiros libres), 10 rebotes y 4 asistencias.

Además, provocó seis faltas y fue uno de los tres jugadores de esta jornada en hacer un doble-doble.

Junto a él, Sasha Vezenkov, del Olympiacos, registró 17 puntos y 10 rebotes, y Sylvain Francisco, del Panathinaikos, 10 puntos y 11 asistencias.

El Valencia Basket y el Hapoel Tel-Aviv acumulan un idéntico registro en la Euroliga con 5 victorias y 2 derrotas, en el tercer y quinto puesto de la clasificación respectivamente.