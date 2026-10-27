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Básquetbol
27 de octubre de 2026 - 21:10

Anthony Edwards estará dos meses de baja por una artroscopia en la rodilla derecha

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Washington, 27 oct (EFE).- Anthony Edwards, la estrella de los Minnesota Timberwolves, estará al menos dos meses de baja para someterse a una artroscopia en la rodilla derecha, según informaron este martes ESPN y The Athletic.

Por EFE
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Edwards experimentó molestias en la rodilla este domingo durante un partido contra los Toronto Raptors, pero eso no le impidió disputar el lunes otro encuentro contra los Cleveland Cavaliers, pese a figurar como "cuestionable" antes del juego.

Los Timberwolves aún no han informado del procedimiento al que se someterá Edwards.

Edwards anotó 47 puntos contra los Cavaliers y llevaba 33,3 puntos de media en los cuatro partidos disputados hasta la fecha, con un balance de 3-1 para los Timberwolves.

El escolta, de 25 años, sufrió problemas en las dos rodillas la pasada temporada, por lo que este verano optó por descansar para recuperarse.

La baja de Edwards se suma a un accidentado inicio de temporada en la NBA, marcado por las devastadoras lesiones de Jalen Williams y Cason Wallace, de los Oklahoma City Thunder; o las de Paolo Banchero, de los Orlando Magic, y Kawhi Leonard, de los Raptors, entre otros.

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