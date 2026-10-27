El Surne Bilbao y el Alba se juegan el liderato del grupo en Berlín

Ambos conjuntos han ganado sus dos primeros compromisos continentales y el vencedor dará un paso importante hacia el liderato, aunque todavía quedará pendiente el encuentro de vuelta, en la cuarta de las seis jornadas, previsto para el 10 de noviembre en el Bilbao Arena.

El Surne llega a la cita después de recuperar sensaciones en la Liga Endesa con una victoria por 88-76 ante el MoraBanc Andorra en Miribilla, un triunfo de mérito teniendo en cuenta el proceso vírico que afectó al equipo en las horas previas y que obligó a jugadores fundamentales como Harald Frey o Tryggvi Hlinason a competir mermados físicamente.

El equipo de Jaume Ponsarnau ha comenzado con solvencia su andadura en la BCL. Se impuso por 92-79 al Igokea en Bosnia en la jornada inaugural y confirmó sus buenas sensaciones una semana después al superar por 97-86 al Slavia Praga en Bilbao.

Enfrente estará un Alba Berlín que llega reforzado por su victoria del domingo ante el Ratiopharm Ulm (98-82), con la que puso fin a una racha negativa en la Bundesliga, competición en la que ocupa la décima posición con un balance de tres triunfos y tres derrotas.

Entre las referencias del conjunto que dirige el cordobés Pedro Calles figuran dos jugadores con pasado en la Liga Endesa: el pívot Yankuba Sima, recién llegado del Valencia Basket y que debutó la pasada semana en la Copa, y el base islandés Martin Hermannsson, también exjugador del conjunto 'taronja', que reapareció el domingo ante el Ulm ya recuperado de una lesión muscular.

El alero Joe Wieskamp, con 17,5 puntos y cinco rebotes de media en la BCL, está siendo una de las principales amenazas ofensivas del conjunto alemán. También han destacado el ala-pívot Sam Griesel, con 12 puntos y 4,5 rebotes, y el base Jordan Ford (12 y 5 asistencias).