Hornets retirarán el dorsal de Muggsy Bogues, el jugador más bajo en la historia de la NBA

Bogues, líder histórico de los Hornets en asistencias y robos, se convertirá en el tercer jugador en ver cómo su camiseta se eleva al techo del Spectrum Center de Charlotte, tras Bobby Phills (dorsal 13) y Dell Curry (número 30).

La ceremonia tendrá lugar el 11 de febrero de 2027 durante el descanso del partido que enfrentará a los Hornets con los Milwaukee Bucks.

Bogues fue seleccionado en el puesto número 12 del 'draft' de 1987 por los Washington Bullets, pero recaló en los Hornets al año siguiente tras ser elegido durante el 'draft' de expansión que la NBA realizó por la incorporación a la liga de esta franquicia y de los Miami Heat.

El base jugó en los Hornets en los primeros diez años de vida del equipo, alcanzando los 'playoffs' en tres temporadas. Se retiró del baloncesto en 2001, tras dos breves pasos por los Golden State Warriors y los Toronto Raptors.

A pesar de la desventaja que le concedían sus 160 centímetros, una estatura muy inferior a la del resto de compañeros y rivales en la NBA, Bogues promedió 7,7 puntos, 7,6 asistencias y 2,6 rebotes por partido en los 889 encuentros que disputó en la liga, más de la mitad de ellos como titular.

Además de su rol en la NBA, Bogues, de 61 años, también apareció en la película 'Space Jam' que protagonizó Michael Jordan, o en 'Eddie' y 'Juwanna Mann'.