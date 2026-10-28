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Básquetbol
28 de octubre de 2026 - 11:00

Un Real Madrid de récord busca su décima victoria consecutiva ante el Fenerbahce

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Madrid, 28 oct (EFE).- El Real Madrid, después de batir sus propias marcas de triples tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga, tratará de aprovechar su gran momento de forma este jueves ante el Fenerbahce en el Movistar Arena, donde podría conseguir su décima victoria consecutiva.

Por EFE
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Tras la victoria el martes ante el Baskonia en el Buesa Arena (86-104), los de Pedro Martínez regresan a casa en el mejor momento de la temporada, en plena racha y con la mirilla calibrada desde la línea de tres puntos, donde en tan sólo una semana, han pulverizado el récord del equipo en ACB y Euroliga.

El inicio poco esperanzador en la competición europea, 0-3, el peor en la historia del club, ha dado paso a un tramo fulgurante de los blancos, con cinco triunfos en Europa, tres de ellos fuera de casa, ante el Maccabi, Olimpia Milán y Baskonia, y dos como local ante el Partizan y el Asvel Villeurbanne.

Lo hacen además con un ritmo altísimo de juego y una gran efectividad ofensiva, con un Théo Maledon cada vez más consolidado en la rotación y con unos promedios por partido de 15,1 puntos, 5,6 asistencias y 18,6 de valoración.

Martínez, que no pudo contar en Vitoria con los lesionados Nick Smith Jr., Gabriel Deck y Usman Garuba, estos dos últimos de larga duración, podría volver a hacer cambios en la convocatoria.

Sergio Llull y Olivier Sarr, descartados por el técnico ante el Baskonia, podrían formar parte del duelo ante los turcos.

Por su parte, el Fenerbahce, liderado por el entrenador lituano Sarunas Jasikevicius, llega a la capital española tras caer ante el Valencia Basket (86-78) en el Roig Arena, en su segunda derrota de la temporada en la competición (6-2).

Los otomanos llegaban lanzados después de vencer al Olympiacos, vigente campeón de Europa, la pasada semana por 61-64 en el Sunel Arena de Atenas.

Sin bajas por lesión, Jasikevicius volverá a decidir quiénes integrarán la lista de 12 jugadores que se medirán al Real Madrid, aunque todo indica que el capitán Melih Mahmutoglu y Johnny Juzang, uno de los nuevos fichajes, podrían volverse a quedar fuera.

El último precedente entre ambos conjuntos se remonta a la temporada pasada, al 9 de abril, con victoria a domicilio de los blancos por 69-74. En el Movistar Arena, también a finales de octubre del 2025, el Real Madrid logró imponerse con contundencia por 84-58.

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