Un Real Madrid de récord busca su décima victoria consecutiva ante el Fenerbahce

Tras la victoria el martes ante el Baskonia en el Buesa Arena (86-104), los de Pedro Martínez regresan a casa en el mejor momento de la temporada, en plena racha y con la mirilla calibrada desde la línea de tres puntos, donde en tan sólo una semana, han pulverizado el récord del equipo en ACB y Euroliga.

El inicio poco esperanzador en la competición europea, 0-3, el peor en la historia del club, ha dado paso a un tramo fulgurante de los blancos, con cinco triunfos en Europa, tres de ellos fuera de casa, ante el Maccabi, Olimpia Milán y Baskonia, y dos como local ante el Partizan y el Asvel Villeurbanne.

Lo hacen además con un ritmo altísimo de juego y una gran efectividad ofensiva, con un Théo Maledon cada vez más consolidado en la rotación y con unos promedios por partido de 15,1 puntos, 5,6 asistencias y 18,6 de valoración.

Martínez, que no pudo contar en Vitoria con los lesionados Nick Smith Jr., Gabriel Deck y Usman Garuba, estos dos últimos de larga duración, podría volver a hacer cambios en la convocatoria.

Sergio Llull y Olivier Sarr, descartados por el técnico ante el Baskonia, podrían formar parte del duelo ante los turcos.

Por su parte, el Fenerbahce, liderado por el entrenador lituano Sarunas Jasikevicius, llega a la capital española tras caer ante el Valencia Basket (86-78) en el Roig Arena, en su segunda derrota de la temporada en la competición (6-2).

Los otomanos llegaban lanzados después de vencer al Olympiacos, vigente campeón de Europa, la pasada semana por 61-64 en el Sunel Arena de Atenas.

Sin bajas por lesión, Jasikevicius volverá a decidir quiénes integrarán la lista de 12 jugadores que se medirán al Real Madrid, aunque todo indica que el capitán Melih Mahmutoglu y Johnny Juzang, uno de los nuevos fichajes, podrían volverse a quedar fuera.

El último precedente entre ambos conjuntos se remonta a la temporada pasada, al 9 de abril, con victoria a domicilio de los blancos por 69-74. En el Movistar Arena, también a finales de octubre del 2025, el Real Madrid logró imponerse con contundencia por 84-58.