80-69. Las Dream recuperan su mejor versión y fuerzan el séptimo partido

Un arrollador inicio de las locales no dio opciones a las Valkyries y, de esta forma, las campeonas de la WNBA 2026 se decidirán este sábado en San Francisco en el séptimo y último encuentro de las finales.

Pese a que las Dream llegaron a dominar de 25 puntos, Golden State, a falta de un minuto, llegó a reducir la diferencia a apenas ocho (77-69), pero no fue suficiente para remontar.

El encuentro, del que se habló mucho estos últimos días por el polémico cambio de horario para que no coincidiese con el Hawks – Cavaliers de la NBA, finalmente se disputó a las 12:30 hora local (16.30 GMT) y el público respondió agotando todas las entradas, pese a ser un jueves laborable.

El insólito sexto partido, que nunca se había disputado en unas finales de la WNBA, comenzó con dos triples consecutivos de las locales, que se jugaban seguir con vida en la final y evitar ver a sus rivales levantar el trofeo en el State Farm Arena.

Esa presión se convirtió en intensidad defensiva y las Valkyries, un tanto atascadas en ataque en los compases iniciales, no encontraban soluciones (5-19).

La estrella de las Dream, Angel Reese, prácticamente desaparecida en los dos duelos anteriores, no se cortó en celebrar en la cara del banquillo visitante su 2+1 para sumar sus primeros puntos.

Atlanta volvió a recuperar su ritmo frenético en transición con una consigna clara, basada en rápidas penetraciones para generar espacios y conseguir lanzamientos de tres.

Así cerraron el primer cuarto con un espectacular acierto desde la línea exterior, con 6 de 8 triples y 17 puntos de ventaja (32-15), la mayor diferencia en un primer cuarto en la historia de las finales.

La entrada de la italiana Ceci Zandalasini, con siete puntos consecutivos, fue un breve soplo de aire fresco para las de California.

“Olvidaros del marcador, tenemos que centrarnos al máximo en defensa”, decía a las suyas la entrenadora Natalie Nakase en el banquillo, pero las Valkyries eran incapaces de frenar el ritmo ofensivo de las Dream.

La número uno del Draft Rhyne Howard y su compañera Allisha Gray, ambas con un gran acierto en el tiro exterior y 11 y 10 puntos respectivamente en la primera mitad, mantuvieron a +20 la diferencia al entretiempo.

Por su parte, la líder de Golden State, Gabby Williams, frustrada y errática durante los primeros 20 minutos, se echó su equipo a la espalda e intentó comandar la reacción con siete tantos seguidos (pese al mal inicio, acabó con 26).

Asimismo, los insólitos fallos debajo del aro (hasta nueve canastas ‘fáciles’ erradas) fueron una losa para el equipo violeta, que hoy vistió de blanco. Mientras que las Dream supieron controlar las pérdidas que les condenaron en el 4º y 5º partido (18 y 17 respectivamente).

Mediado el último período, las de Williams recortaron a 13 la diferencia, pero el conjunto de Karl Smesko, muy serio durante todo los 40 minutos, no tardó en responder con dos tiros de tres. Uno de la inspirada Allisha Gray desde la esquina (5 de 7 en triples), además otro frontal de ‘Barbie’ Reese para poner el 74-55 a 5:42 minutos del final.

El brutal choque de Tiffany Hayes con Gray y Burton dejó a la de Luisiana tumbada sobre el parqué y detuvo el encuentro durante unos minutos, por lo que su presencia en el siguiente de momento es una incógnita.

Las Valkyries redujeron la diferencia a ocho puntos a poco más de un minuto. Pero, de nuevo, otro triple de Gray desde la esquina finiquitó el partido.

De esta forma, empatadas 3-3 las finales, el séptimo partido volverá a San Francisco este sábado y coronará a un campeón histórico, ya que ninguna de ambas franquicias ha ganado nunca el anillo.

80 – Dream (32+14+17+17): Canada (10), Gray (23), Reese (15), Howard (21), Hillmon (7) -quinteto inicial-, Bonner (-), Borlase (4), Koné (-), Okot (-), Paopao (-) y Walker-Kimbrough (-).

69 – Valkyries (15+11+21+22): Burton (8), Williams (26), Hayes (15), Charles (6), Stokes (-) -quinteto inicial-, Thornton (-), Zandalasini (9), Gueye (-), Chen (-), Salaun (-), Amihere (5) y Jocyte (-).

Árbitros: Fatou Cissoko-Stephens, Ryan Sassano y Ashley Gloss.

Incidencias: encuentro correspondiente al sexto partido las finales de la WNBA en el pabellón State Farm Arena de Atlanta (Estados Unidos).