El ala-pívot estadounidense Kevin Knox jugará en el Unicaja hasta el final de temporada

El jugador, natural de Phoenix (Arizona) y que afrontará en Málaga su primera experiencia en el baloncesto europeo, destaca por su perfil atlético, su capacidad para atacar el aro y su amenaza desde el perímetro, características que le permiten desenvolverse en diferentes situaciones ofensivas, destaca el Unicaja en su comunicado.

Se formó en la universidad de Kentucky, en la que, pese a jugar una única temporada (2017-18), fue incluido en los mejores quintetos de la 'Southeastern Conference', siendo elegido novato del año, lo que le llevó a ser elegido en novena posición del 'Draft' de 2018 por los New York Knicks.

Con este equipo comenzó su carrera profesional, con la que firmó una destacada temporada en su debut, promediando 12,8 puntos y 4,5 rebotes.

Tras casi cuatro años en esa franquicia, posteriormente defendió las camisetas de Atlanta Hawks (2022), Detroit Pistons (2022-23 y 2023-24), Portland Trail Blazers (2023) y Golden State Warriors (2024-25). En total, disputó 320 partidos en la NBA, en los que promedió 7,3 puntos y 2,8 rebotes con el 34% en triples.

También ha competido en la NBA G League, competición en la que participó con los equipos vinculados de Blazers, Warriors y Chicago Bulls y donde mantuvo una notable producción ofensiva como demostró la temporada pasada en los Windy City Bulls, donde firmó 21,4 puntos, 7,7 rebotes y 2,1 asistencias.

Esta pretemporada la inició con los Orlando Magic de la NBA, pero el Unicaja apostó por su fichaje, equipo en el que lucirá el dorsal 11.