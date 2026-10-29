Minaya pide el apoyo del Palau: "Que vengan a vernos jugar; somos un equipo con talento"

"Les diría que vengan a vernos jugar, que observen lo unidos que estamos y lo bien que lo pasamos juntos en la cancha. Que vean el talento que tenemos. Aunque llevamos pocos meses, el potencial que demuestra este equipo es realmente bueno", ha afirmado antes del entrenamiento de este jueves.

Tras las dos victorias a domicilio ante el Armani Olimpia Milán (81-89) y el Bayern de Múnich (84-88), el Barça recibe al conjunto 'taronja' para escalar a la zona noble de la máxima competición continental.

Minaya ha alertado de que el Valencia es "uno de los equipos más rápidos y de los que más puntos anotan" en la Euroliga, pero ha subrayado la progresión que, poco a poco, está teniendo el nuevo proyecto de Aleksander Sekulic.

"Estamos preparados para salir a la cancha y seguir haciendo lo que hemos estado haciendo, especialmente en estos últimos tres partidos. Siento que estamos manteniendo una buena dinámica y trataremos de trasladarla a este encuentro", ha asegurado.

El internacional dominicano se ha mostrado sorprendido por el nivel de la Euroliga: "Viniendo de Estados Unidos no sabía muy bien que esperar del ambiente y la intensidad de los partidos. Pero la realidad es que está siendo increíble sentir esta presión en cada encuentro. Tienes que estar muy bien preparado para cada partido, porque cada partido cuenta".

Tras alternar las últimas temporadas la G League estadounidense con apariciones esporádicas en la NBA, Minaya, de 27 años, está viviendo su primera experiencia europea.

A adaptarse a su nuevo club y a la ciudad le ha ayudado el escolta Kevin Punter, quien ha sido "fundamental" para él. "También Darío (Brizuela) ha sido de gran ayuda. Son jugadores que llevan mucho tiempo aquí, entienden los altibajos que surgen a lo largo de una temporada tan larga, y poder recurrir a ellos en cualquier momento es sin duda un apoyo increíble", ha explicado.