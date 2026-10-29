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Básquetbol
29 de octubre de 2026 - 11:20

Prueba de madurez del Barça en el Palau ante un Valencia con cuentas pendientes

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Barcelona, 29 oct (EFE).- El Barça recibe este viernes al Valencia Basket (20:30 CET) con el objetivo de derrotar por tercera vez esta temporada al conjunto taronja, encadenar su tercera victoria en Euroliga -sexta en nueve jornadas- e igualarlo en la clasificación.

Por EFE
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El duelo entre dos de los proyectos deportivos más renovados de Europa tendrá su tercer capítulo de este curso, el primero en la máxima competición continental.

Los dos anteriores se resolvieron a favor de los azulgranas con marcadores muy ajustados: en la semifinal de la Supercopa ACB (86-87) y en la Liga Endesa (89-86).

Los valencianos aspiran a mantener el nivel que les hizo proclamarse campeones de liga el curso pasado pese a perder a su entrenador, Pedro Martínez, y a jugadores importantes como Jean Montero, Sergio de Larrea, Darius Thompson o Jaime Pradilla.

A las órdenes de Xavi Albert, y con un estilo de juego similar, aspiran a mantener su nivel competitivo con jugadores como el base TJ Shorts, segundo máximo anotador de la Euroliga con 17,9 puntos por encuentro, el escolta Armoni Brooks (13,4 puntos) y la más reciente incorporación del ala-pívot Nikola Mirotic (13 puntos).

El interior hispano-montenegrino, no obstante, no jugará mañana por culpa de una lesión muscular que sufrió ante el Fenerbahce y que le tendrá unas dos semanas de baja.

Instalado en la zona noble de la tabla con un balance de 6-2, este nuevo Valencia Basket está ofreciendo, de momento, un rendimiento más que solvente en Europa.

El conjunto levantino ha ganado sus dos últimos duelos continentales ante el París Basketball (93-104) y el Fenerbahce (86-78) y es el equipo más ofensivo de la competición (97,5 puntos anotados por partido).

También viene el Barça de encadenar dos triunfos en la Euroliga, además a domicilio ante el Armani Olimpia Milán (81-89) y el Bayern de Múnic (84-88), donde ha exhibido una leve mejoría defensiva.

El nuevo proyecto de Aleksander Sekulic -con nueve caras nuevas respecto a la pasada temporada- parece ir afianzándose poco a poco, y esta nueva visita del Valencia Basket al Palau Blaugrana será otra prueba de fuego para un equipo todavía en construcción.

Un rival muy peligroso en las transiciones y al que hay que frenar con muchas manos, pero evitando cargarse con faltas innecesarias que podrían decantar el choque desde la línea de tiros libres.

Aquí el azulgrana Josh Nebo (6,6 rebotes) y el taronja Neal Sako (5,5) protagonizarán una batalla física clave bajo los aros. Y es que quien domine el rebote evitará las transiciones rápidas del rival.

Frenar a TJ Shorts, el catalizador de juego del cuadro valenciano, para evitar que penetre o divida la zona con facilidad, será otra de las claves.

Aunque para lograrlo, Sekulic no podrá contar con el base Juan Núñez, quien sufrió una esguince ante el Bayern, mientras que el también base Umoja Gibson es seria duda por un fuerte golpe en la rodilla que se produjo en el mismo partido.

Por tanto, será Justin Robinson (11,9 puntos y 4,2 asistencias) quien comparta la dirección con el escolta Darío Brizuela si finalmente Gibson es baja.

El conjunto catalán, que también cuenta con la baja del pívot Yoan Makoundou, en la recta final de su recuperación de una tendinopatía rotuliana, recupera no obstante al alero Joel Parra, ausente en el último duelo de la Euroliga contra el Bayern por una indisposición.

En ataque, como casi siempre, los azulgranas se encomendarán al momento de Kevin Punter, quien asumió la responsabilidad en los minutos decisivos en Múnich y Milán y que es la principal amenaza catalana en el torneo (16,5 puntos por partido).

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