103-124. Los Grizzlies acaban con el invicto de su ex Ja Morant

En un duelo entre equipos invictos, los visitantes prolongaron su pleno gracias al triple-doble de Cameron Boozer, con 18 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias. Isaiah Stewart añadió 18 tantos y Cedric Coward aportó 17.

Morant, traspasado a Portland el 29 de junio a cambio de Jerami Grant y Kris Murray, terminó con 14 puntos y 3 asistencias. Deni Avdija encabezó a los locales con 24 tantos, 9 rebotes y 7 asistencias.

Elegido por Memphis con el número dos del draft de 2019, Morant fue novato del año y alcanzó su mejor promedio anotador en la temporada 2021-22, con 27,4 puntos, cuando los Grizzlies ganaron 56 partidos y llegaron a las semifinales del Oeste.

Las lesiones y dos suspensiones por problemas relacionados con armas de fuego frenaron su progresión. En 2023 recibió sanciones de 8 y 25 partidos, antes de que la reconstrucción del equipo llevara a su salida tras siete temporadas.

"No quería irme", reconoció antes del encuentro Morant, aunque aseguró sentirse feliz en Portland y con menos presión.