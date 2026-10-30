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Básquetbol
30 de octubre de 2026 - 09:35

Jantunen, afectado por una rotura completa en la fascia plantar

Imagen sin descripción

Madrid, 30 oct (EFE).- Mikael Jantunen, ala-pívot finlandés del Real Madrid, ha sido diagnosticado este viernes de una rotura completa de la fascia plantar del pie izquierdo, sufrida en el duelo de anoche de la Euroliga ante el Fenerbahce.

Por EFE
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"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Mikael Jantunen por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura completa de la fascia plantar del pie izquierdo. Pendiente de evolución", informó el conjunto blanco.

El finlandés se retiró lesionado en el segundo cuarto del partido que los blancos se llevaron este jueves en el Movistar Arena por 95-76 y ya no regresó con sus compañeros.

Tras la finalización del choque, el entrenador del Real Madrid, Pedro Martínez, auguró malas sensaciones con la lesión en la fascia: "No tiene buena pinta", dijo.

Además, adelantó que la dolencia del finés era similar a la sufrida por el estadounidense Nick Smith Jr., que ha sido baja en los dos encuentro de Euroliga esta semana.

"La lesión es muy similar. Pero no es lo mismo si es una rotura parcial o completa. También depende de cada jugador. Nick no se rompió, lo cual es una buena noticia, porque no creemos que sea de larga duración. Con Jantunen hay que esperar a mañana para ver el alcance", apuntó.

Aunque el conjunto merengue no ha detallado sobre el tiempo del jugador, podría estar fuera durante varios meses.

Su lesión se une a las de Gabriel Deck, aquejado de una inestabilidad anterior en el hombro izquierdo, tras un episodio de luxación articular, y Usman Garuba, con rotura en el tendón de Aquiles, que también serán baja para varios meses.

Además, el Real Madrid indicó que el francés Théo Maledon, su jugador más en forma de esta campaña, sufrió un esguince en la rodilla derecha en el mismo encuentro.

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