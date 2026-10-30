Se cumplen 40 años del debut del primer español en la NBA; Fernando Martín

Ataviado con la camiseta de los Portland Trail Blazers, franquicia que después sería la casa de otras leyendas del baloncesto español como Sergio Rodríguez, Rudy Fernández o Víctor Claver, Martín (Madrid, 1962) hizo historia al saltar a la pista del Veterans Memorial Coliseum de Oregon ante los Seattle Supersonics.

Fueron poco más de dos minutos, en los que apenas pudo llevar a cabo ninguna acción destacable, pero, sin duda, fue todo un acontecimiento para un país entregado a la pasión futbolera que, desde entonces, empezó a mirar el baloncesto con otros ojos.

Como se sabe, el paso de Martín por los Blazers no fue del todo fructífero. En los 80, la liga estadounidense aún no estaba preparada para la apertura total al jugador foráneo. En aquel entonces, el americano gozaba de mayor estatus, y los europeos, especialmente, cargaron durante años con el cliché de ser más débiles a nivel físico.

Sólo fue una temporada en la franquicia de Oregon, hasta 1987, pero fue suficiente para que España descubriese por completo los entresijos de la NBA, en una apertura mediática que se prolonga hasta la actualidad.

Martín fue elegido en el puesto 38 de la segunda ronda del Draft de 1985 por los New Jersey Nets, con los que prefirió no firmar un contrato no garantizado tras participar en su campus de verano, retrasando así su salto a la liga, que se produciría un verano más tarde con los Blazers.

El madrileño nunca contó en Portland con la confianza del técnico Mike Schuler. Allí, compartió vestuario con jugadores de la talla de Clyde Drexler, Walter Berry, Terry Porter o Sam Bowie, que pasaría a la historia como el jugador al que los de Oregon eligieron en 1983 antes que a Michael Jordan.

Desencantado ante la falta de minutos, 146 en total repartidos en 24 partidos, Martín regresó al Real Madrid en el verano de 1987, que volvieron a contar con sus servicios tras una difícil negociación con los Blazers.

Allí jugaría sus últimas dos temporadas antes de perder la vida en un accidente de tráfico el 3 de diciembre de 1989, con 27 años.

Veinte años después de su fallecimiento, otro jugador español como Rudy, que también se convertiría en otro de los iconos del club blanco, homenajeó a Martín mostrando su camiseta en el Concurso de Mates de la NBA en 2009.

Antes de emigrar en búsqueda del sueño americano, Martín ya mostró su precocidad en el Estudiantes. Pese a iniciarse en el baloncesto con 15 años, a los 17 ya hizo su debut con el club madrileño en la temporada 1979/1980.

Habitual en las categorías inferiores de la selección y tras consolidarse en la rotación estudiantil, el Real Madrid pagó 20 millones de pesetas (120.202 euros), récord de la época, para firmar al joven interior, que parecía cerrado por el Joventut de Badalona.

Con los blancos se convirtió en un símbolo. Desde su llegada en 1981 y en pleno apogeo madridista, conquistó cuatro títulos de la Liga ACB (1982, 1984, 1985 y 1986), tres de Copa del Rey (1985,1986 y 1989), dos Recopas (1984 y 1989), una copa Korac (1988) un Mundial de Clubs (1982) y un subcampeonato de la Copa de Europa (1985).

Con España, bajo el mando de Antonio Díaz-Miguel, y con jugadores como Epi, Juan Antonio Corbalán o Ignacio Solozábal, entre otros, consiguió la plata en el Eurobasket de 1983 y la histórica plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984.

Su popularidad hizo que la empresa Dynamic Software lanzase el videojuego Fernando Martín Basket Master en 1987.

De esta forma, Martín volvió a ser pionero, siendo el primer deportista español de élite que cedió sus derechos de imagen para dar nombre a un videojuego.

El madrileño también consiguió ser un icono popular por su vida privada. La atracción que generaron sus relaciones personales fue noticia para la prensa del corazón de aquella época, siendo prácticamente la primera figura en España que trascendió más allá del deporte.

Martín falleció el 3 de diciembre de 1989 en un accidente en la M-30, vía de circunvalación madrileña, cuando se dirigía a presenciar -él estaba lesionado-, un partido en el que sus compañeros del Real Madrid se enfrentaban al CAI Zaragoza.

El jugador perdió el control de su coche, un Lancia Thema, se saltó la mediana cuando se incorporaba a la M-30 e invadió el carril de sentido contrario impactando contra otro vehículo, conducido por Ricardo Delgado Cascales, quien sobrevivió al accidente con graves heridas.

A día de hoy, su mítico dorsal '10' es el único retirado por el Real Madrid a modo de homenaje y se le recuerda como el pionero que abrió el camino a otros 22 jugadores españoles que han pasado por la NBA.