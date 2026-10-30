Théo Maledon sufre un esguince en la rodilla derecha

El jugador hizo un mal apoyo en la noche del jueves en el duelo de la jornada 9 de la Euroliga ante el Fenerbahce, cuando trataba de entrar a canasta en el primer cuarto.

En una penetración al aro y defendido por Will Clyburn, el base realizó un mal apoyo en su rodilla derecha, yendo al suelo de inmediato.

Los aficionados del Movistar Arena reaccionaron al ver la jugada repetida en el videomarcador, aunque Maledon continuó jugando y acabó siendo el artífice de la victoria de los blancos (95-76) con 26 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y 35 de valoración.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Théo Maledon por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince en la rodilla derecha. Pendiente de evolución", dijo el club.

Su baja se une también a la del finés Mikael Jantuen, que en el mismo partido sufrió una lesión en la fascia, como confirmó el propio entrenador, Pedro Martínez, durante al rueda de prensa posterior al partido.