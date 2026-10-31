El Joventut, a mantener el invicto en el Olímpic en el regreso de Tomic

Los badaloneses, que hasta el momento se han llegado todos los triunfos en sus partidos como local -dos en la Liga Endesa y otros dos en la Liga de Campeones- y también todas las derrotas como visitante, buscarán la tercera victoria en la competición doméstica para equilibrar el balance y poder escalar hacia las ocho primeras posiciones de la tabla.

Fruto de la igualdad en la ACB, el Asisa Joventut es decimotercero en la clasificación con un saldo de 2-3, a tan solo una victoria de diferencia del tercer clasificado, y, a su vez, sólo un triunfo por encima de los equipos situados en posiciones de descenso.

Los verdinegros tendrán este domingo delante al Surne Bilbao Basket, que es noveno en la tabla con un triunfo más que los de Dani Miret. Por tanto, en caso de victoria local, habría un empate entre ambos al final de la jornada.

Para el choque ante los vascos, Miret tendrá las bajas confirmadas del base sueco Ludde Hakanson y el escolta estadounidense Boogie Ellis. El alero Yannick Kraag, que ya tuvo unos minutos la semana anterior ante el Bàsquet Girona (101-87), será duda hasta última hora.

La gran novedad del parte médico es que vuelve a la convocatoria el pívot croata Ante Tomic, una vez recuperado de su lesión en los isquiotibiales, que le ha mantenido fuera de las pistas desde la recta final del curso pasado.

Según sean sus sensaciones antes del partido, jugará ante los bilbaínos o se esperará al choque europeo ante el Oporto del próximo martes 3 de noviembre.

Quien sí debutará ante el Surne Bilbao Basket es el base Nikola Radicevic, recién fichado con un contrato de dos meses para cubrir la baja de Hakanson. Precisamente, el serbio hará su debut ante uno de sus exequipos en la Liga Endesa, donde firmó 6,2 puntos y 3,1 asistencias por encuentro.

Otro de los exjugadores del equipo vasco, el ala-pívot bosnio Emir Sulejmanovic, ha subrayado la necesidad de que el Joventut "mantenga la línea" exhibida en casa.

"Jugamos ante un Bilbao muy bien entrenado y que siempre juega bien, pero aquí estamos siendo muy regulares y tenemos que seguir así", ha declarado.

Sulejmanovic ha dicho tener "muchas ganas de que Ante Tomic salga a la pista" después de su lesión: "Es un jugador muy importante para nosotros y es muy fácil jugar junto a él. Durante mucho tiempo ha demostrado el nivel de jugador que es, por lo que estoy seguro que nos ayudará muchísimo".