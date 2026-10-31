El Manresa, aún sin fichar pese a las peticiones de Ocampo, con la necesidad de ganar

Los manresanos, colistas de la Liga Endesa con pleno de derrotas, viajarán a tierras vascas tras una semana muy movida en la que Ocampo avisó de que la plantilla necesita urgentemente refuerzos.

Una petición que provocó posteriormente una rueda de prensa del presidente, Josep Maria Herms, en la que dio apoyo al técnico gallego mediante el visto bueno a sus peticiones, pero las nuevas incorporaciones aún están por llegar.

"No estamos entrenando como yo quiero, tenemos lesiones y un calendario cargado con viajes. Debemos jugar con muy buena actitud para competir", ha avisado Ocampo en la previa del duelo en el Buesa Arena.

En Vitoria el ambiente también está caldeado, pues a la afición gasteiztarra no le ha sentado bien la destitución de Galbiati para traer de vuelta a Vladimir Perasovic al banquillo baskonista.

El equipo, con un balance de 5-3, ha ganado sus tres últimos partidos en la Liga Endesa, donde no conoce la derrota como local, pero su pobrísimo rendimiento en la Euroliga, de la que es colista con un solo triunfo en nueve jornadas, ha condenado al técnico italiano.

En cuanto a las bajas del conjunto manresano, igual que en los anteriores encuentros, Ocampo no podrá contar con el base Rafa Villar ni con el ala-pívot Timmy Allen.

La ausencia de este último es muy relevante, ya que, hasta su lesión en el aductor, era el jugador con mejor valoración de la Liga Endesa en este inicio de temporada, además de promediar más de 20 puntos por encuentro.

Por otro lado, serán duda hasta última hora por molestias musculares el base Hugo Benitez, el escolta Gerard Fernández y el alero Chibuzo Agbo.

Pese a la dinámica negativa del club catalán en la ACB, la situación es totalmente distinta en la Eurocopa, donde acumulan dos triunfos consecutivos ante el BC Roma (108-88) y el Balkan Botevgrado (65-76).

Ante las bajas, el jugador que destacó para que el equipo tuviera buenas sensaciones en competición europea fue el base JD Notae, que en los últimos partidos de la Eurocopa tiene una media de 15,6 puntos y 3,6 asistencias.