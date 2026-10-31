ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
Enfoque Económico
ABC Cardinal AM de 10:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
Conexión Romance
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Básquetbol
31 de octubre de 2026 - 09:55

El Manresa, aún sin fichar pese a las peticiones de Ocampo, con la necesidad de ganar

Imagen sin descripción

Manresa (Barcelona), 31 oct (EFE).- El Kids&Us Manresa, aún sin fichar pese a las peticiones del técnico, Diego Ocampo, tiene la necesidad de ganar este domingo (16:00 horas GMT) en Vitoria ante un Kosner Baskonia que tampoco pasa por su mejor momento tras el cese de Paolo Galbiati.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los manresanos, colistas de la Liga Endesa con pleno de derrotas, viajarán a tierras vascas tras una semana muy movida en la que Ocampo avisó de que la plantilla necesita urgentemente refuerzos.

Una petición que provocó posteriormente una rueda de prensa del presidente, Josep Maria Herms, en la que dio apoyo al técnico gallego mediante el visto bueno a sus peticiones, pero las nuevas incorporaciones aún están por llegar.

"No estamos entrenando como yo quiero, tenemos lesiones y un calendario cargado con viajes. Debemos jugar con muy buena actitud para competir", ha avisado Ocampo en la previa del duelo en el Buesa Arena.

En Vitoria el ambiente también está caldeado, pues a la afición gasteiztarra no le ha sentado bien la destitución de Galbiati para traer de vuelta a Vladimir Perasovic al banquillo baskonista.

El equipo, con un balance de 5-3, ha ganado sus tres últimos partidos en la Liga Endesa, donde no conoce la derrota como local, pero su pobrísimo rendimiento en la Euroliga, de la que es colista con un solo triunfo en nueve jornadas, ha condenado al técnico italiano.

En cuanto a las bajas del conjunto manresano, igual que en los anteriores encuentros, Ocampo no podrá contar con el base Rafa Villar ni con el ala-pívot Timmy Allen.

La ausencia de este último es muy relevante, ya que, hasta su lesión en el aductor, era el jugador con mejor valoración de la Liga Endesa en este inicio de temporada, además de promediar más de 20 puntos por encuentro.

Por otro lado, serán duda hasta última hora por molestias musculares el base Hugo Benitez, el escolta Gerard Fernández y el alero Chibuzo Agbo.

Pese a la dinámica negativa del club catalán en la ACB, la situación es totalmente distinta en la Eurocopa, donde acumulan dos triunfos consecutivos ante el BC Roma (108-88) y el Balkan Botevgrado (65-76).

Ante las bajas, el jugador que destacó para que el equipo tuviera buenas sensaciones en competición europea fue el base JD Notae, que en los últimos partidos de la Eurocopa tiene una media de 15,6 puntos y 3,6 asistencias.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
02
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
03
Policiales
Vecinos de Nueva Asunción se movilizan tras la liberacion de presunto autor de feminicidio
Ver más
04
Policiales
Roban 40 millones de guaraníes y se dan a la fuga tras balacera en Villa Hayes
Ver más
05
Nacionales
Gremio de ginecólogos emite comunicado en respaldo al doctor Miguel Ruoti Cosp
Ver más

Te puede interesar