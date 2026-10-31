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Básquetbol
31 de octubre de 2026 - 09:20

El Unicaja, a traducir su buen momento ante un Barça al alza

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Málaga, 31 oct (EFE).- El Unicaja y el Barça, empatados a tres victorias en la clasificación de la Liga Endesa, se enfrentan este domingo (19:00 horas CET) en el Martín Carpena, en un clásico que cumplirá su duelo número 150 entre ambos clubes y que pondrá a prueba la buena racha de los andaluces, con cinco victorias consecutivas, ante un rival al alza.

Por EFE
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De todos esos partidos entre dos históricos del baloncesto español, el balance es de 46 victorias del equipo malagueño, un 30,87 por ciento del total, frente a 103 de los azulgranas. En la fase regular de la Liga Endesa, ambos conjuntos han disputado 42 partidos en Málaga, con 14 triunfos del Unicaja y 28 del Barça.

Sin embargo, pese al dominio global del conjunto catalán, el balance entre los dos equipos en los últimos diez partidos es de cinco triunfos para cada uno. En el último precedente, el Barça se impuso al Unicaja (97-91).

El equipo azulgrana llega a Málaga con un zurrón de triunfos en la Euroliga, ya que solventó los dos de esta semana ante el Bayern Munich y el de este pasado viernes contra el Valencia Basket, aunque en la competición liguera está séptimo y sus visitas al UCAM Murcia (100-94) y Asisa Joventut (113-89) se saldaron con derrotas.

El Barça llega con una plantilla prácticamente renovada en su totalidad con respecto a la temporada pasada, con hasta 11 fichajes, y en ella solo repiten el escolta Darío Brizuela, ex del Unicaja; los bases Juan Núñez y el estadounidense Kevin Punter; y el alero Joel Parra.

Además, también presenta novedades en el banquillo, que dirige desde esta temporada el también seleccionador de Eslovenia Aleksander Sekulic.

El poderío del Barça tiene su traducción en los números, pues son líderes en porcentaje de tiros de 2 anotados (61,22%); segundos en mates (4,2); terceros en puntos por partido (98); cuartos en valoración (106,6) y porcentaje de triples (41,86%); y quintos en tiros de 2 (24).

Este domingo se producirán varios reencuentros en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, ya que por el bando del Unicaja el pívot Willy Hernangómez se medirá por primera vez al equipo en el que militó las tres últimas temporadas (2023-26).

En el Barça hay dos jugadores que regresarán al Carpena, Darío Brizuela (2019-2023) y el pívot polaco Olek Balcerowski (2024-2026).

El Unicaja cuenta con todos los jugadores disponibles para este duelo, salvo con su reciente fichaje, el ala-pívot estadounidense Kevin Knox, quien no podrá debutar, ya que llega este domingo a Málaga, y, posiblemente, lo haga la próxima semana ante el Casademont Zaragoza.

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