El Valencia quiere entrar en racha en la Liga en la pista del necesitado Andorra

El conjunto que dirige Xavi Albert, tras haber sufrido dos derrotas en sus primeros tres encuentros ligueros, ha enlazado ahora dos victorias, ante el UCAM Murcia y el Kosner Baskonia, que le han permitido entrar en la zona noble de la tabla y ahora quiere convertir en racha ese buen momento.

Enfrente, el Andorra es decimoquinto, pero su balance de 1-4 es el mismo con el que arranca esta nueva jornada el penúltimo clasificado, que sería el segundo equipo que descendería.

El equipo que desde el final de la pasada campaña dirige Zan Tabak logró en su casa una buena victoria ante el Breogán, pero ha caído ante su público contra el Obradoiro y ha perdido en las pistas de Unicaja, Joventut y Bilbao.

El Valencia Basket afronta este duelo después de una exigente jornada doble en la Euroliga y, por lo tanto, con mucho más cansancio acumulado que su rival, que ha tenido una semana mucho más descansada.

El martes, el conjunto logró una meritoria victoria como local ante el poderoso Fenerbahce y el viernes sufrió una competida derrota en la pista del Barça, en un duelo que volvió a evidenciar sus problemas para marcar el guión de los partidos cuando su rival plantea un duelo muy físico.

En ese último choque, el técnico valenciano ya no pudo contar con el ala-pívot Nikola Mirotic, cuya baja se ha unido a la del pívot Nate Reuvers y le ha obligado a rehacer su rotación interior.

El cubano Jasiel Rivero ha cumplido como 'cinco' y Mo Guaye ha ganado algo de protagonismo y ha mejorado su rendimiento tras un inicio de campaña con muy pocos minutos y bajas prestaciones. Además, Josep Puerto se ha reconvertido a 'cuatro'.

Sin ambos, Albert debe hacer un último descarte técnico. Sin Mirotic, que es cupo, deben entrar en la lista los otros cuatro jugadores de formación local, Álvaro Cárdenas, Mario Saint-Supéry, Josep Puerto y un Lucas Marí que aún no ha jugado esta campaña.