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Básquetbol
31 de octubre de 2026 - 09:25

Un Barça creciente buscará en Málaga su quinta victoria consecutiva

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Barcelona, 31 oct (EFE).- El nuevo Barça de Aleksander Sekulic buscará este domingo (19:00 horas CET) ante el Unicaja confirmar su línea ascendente y sumar su quinta victoria consecutiva -tres en Euroliga y dos en la Liga Endesa- en su mejor racha de todo el curso.

Por EFE
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El conjunto catalán viene de ganar en la máxima competición continental al Valencia Basket (98-94) por tercera vez esta temporada -lo hizo también en la Supercopa ACB y en la Liga Endesa- con un estelar Justin Robinson, que anotó 9 de sus 22 puntos en los últimos cuatro minutos para decantar un duelo de poder a poder en el Palau Blaugrana.

Desde que fuera atropellado por el Joventut en el Olímpic de Badalona (113-89), el Barça cuenta por victorias todos su duelos: ganó en la pista del Armani Olimpia Milán (81-89), en casa ante el Casademont Girona (99-81), en Múnich ante el Bayern (84-88) y este viernes al Valencia para confirmar que su nuevo proyecto, aún en construcción, está empezando a asentar las bases para competir por todo esta temporada.

Ahora, tendrá una nueva prueba de fuego en el Martín Carpena, uno de los grandes escenarios de la ACB y donde ha ganado en sus últimas tres visitas.

En Málaga se medirá a un equipo en racha que ha ganado sus últimos cinco compromisos entre Liga Endesa y Liga de Campeones y al que podría superar en la clasificación.

Y es que ambos conjuntos llegan a la cita con idéntico balance (3-2), por lo que una victoria azulgrana le permitiría, además de superar al conjunto andaluz, escalar hasta la zona noble de la clasificación, que encabeza un todavía invicto Real Madrid.

Para lograrlo deberá batir a domicilio al Unicaja, la tercera mejor defensa del campeonato (83 puntos encajados por encuentro) y donde destacan en la parcela ofensiva el escolta Kameron Hunt (16 puntos anotados por partido y un acierto del 47,8% en triples), el base Kendry Perry (15,6 puntos y 4 asistencias) y ala-pívot Amine Noua (14,4 puntos y 8 rebotes).

El equipo que dirige Txus Vidorreta se acaba de reforzar, además con el ala-pívot estadounidense Kevin Knox, que aportará físico y amenaza desde el perímetro.

Como ya hiciera ante el Valencia Basket, el Barça, el mejor equipo de la ACB en tiros de 2 con un porcentaje de acierto del 66,22%, tendrá que sobreponerse a los problemas que arrastra en la posición de base.

Juan Núñez es baja por un esguince de tobillo y Umoja Gibson sigue entre algodones por un fuerte golpe en la rodilla. También está en la enfermería el pívot Yoan Makoundou, quien afronta la recta final de su recuperación de una tendinopatía rotuliana.

Por tanto, será de nuevo Robinson, precisamente el máximo anotador azulgrana en la Liga Endesa (13 puntos por encuentro), quien asuma el protagonismo en la dirección. Secundado en la anotación por jugadores como Joel Parra, Darío Bruzuela o Josh Nebo, que atraviesan por un buen momento y, por su puesto, Kevin Punter, a quien le está costando ofrecer su versión de Euroliga, donde promedia 16,7 puntos, en la ACB (10,8).

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