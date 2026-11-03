ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
26º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Básquetbol
03 de noviembre de 2026 - 00:25

103-90. Los Knicks se llevan su decimoquinto derbi consecutivo

Imagen sin descripción

Chicago (EE.UU.), 2 nov (EFE).- Los New York Knicks recuperaron sensaciones este lunes con una victoria por 103-90 ante los Brooklyn Nets del español Jordi Fernández y prolongaron a quince su racha de triunfos consecutivos en el derbi neoyorquino.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Landry Shamet lideró a los Knicks con 22 puntos desde el banquillo, con cuatro triples en seis intentos. Jalen Brunson añadió diecinueve tantos, OG Anunoby aportó dieciocho y Karl-Anthony Towns sumó once puntos, 16 rebotes y cinco asistencias.

Los vigentes campeones de la NBA consiguieron su tercera victoria en siete partidos después de perder el viernes en Philadelphia.

Los Nets no derrotan a sus vecinos desde el 28 de enero de 2023, poco antes de las salidas de Kevin Durant y Kyrie Irving. La pasada temporada, los Knicks les infligieron un 120-66 que abrió una racha de ocho victorias y contribuyó a relanzarlos hacia su primer título desde 1973.

Los Nets terminaron el tercer período con cuatro puntos de ventaja (75-79), pero se hundieron en el último cuarto con un parcial de 28-11 a favor de los Knicks.

Julius Randle, exjugador de los Knicks, terminó con 21 puntos y once rebotes. Michael Porter Jr. añadió dieciocho tantos y Nolan Traore, diecisiete.

Los Nets sufrieron su sexta derrota en siete encuentros, un día después de estrenar su casillero de victorias en Indiana.

La NBA tiene quince partidos programados este lunes y no organizará encuentros el martes por las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, para fomentar la participación electoral.

Lo
más leído
del día

01
Política
Peña se queda en Paraguay: no irá a Madrid tras declaraciones de Alliana
Ver más
02
Política
Soroka dice que la trama de la ANR amerita ser acompañada con un “pororó bien grande”
Ver más
03
Policiales
Investigan a conductor que realizó “trompos” con auto de lujo en pleno centro de Villarrica
Ver más
04
Política
PLRA exige transparencia al Gobierno por crisis financiera y el caso Ueno Bank
Ver más
05
Nacionales
Santaní: a tres años del tornado, recuerdan la trágica muerte de Abigail
Ver más

Te puede interesar