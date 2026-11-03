Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista

En medio de la creciente incertidumbre que envuelve al sistema financiero por el caso ueno bank y la actuación del Banco Central del Paraguay (BCP), la tensión escaló directamente al plano político. El propio vicepresidente de la República, Pedro Alliana, cuestionó duramente el accionar del ente regulador, la concentración de fondos públicos y la colocación de recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) en dicha entidad bancaria. La gravedad del escenario llevó a Alliana a condicionar su precandidatura a la Presidencia de la República por la ANR para el 2028 a que se resuelva la situación.

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Responsabilidad directa del Jefe de Estado y la cúpula económica

Para el economista Sergio Sapena, las derivaciones del caso ueno bank y el accionar del BCP comprometen no solo al regulador, sino al propio Presidente Santiago Peña, en su condición de cabeza del sistema. El analista remarcó que, para subsanar la crisis actual, resulta indispensable solicitar la renuncia del mandatario Santiago Peña, así como de los titulares del BCP, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del IPS, debido al deficiente desempeño demostrado en sus funciones.

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Las dos razones centrales expuestas por el analista

El experto fundamentó el pedido de remoción de la cúpula económica estatal en dos ejes principales:

Intento de destrucción del sistema económico: Sapena denunció un aumento progresivo del costo de vida de las familias paraguayas y el incremento de las tasas de interés. A criterio del economista, este alza de tasas busca favorecer a una entidad bancaria vinculada al presidente del país, perjudicando la competencia del sistema y sobreendeudando a la ciudadanía. Asimismo, advirtió que la caída del tipo de cambio del dólar está afectando severamente a la industria nacional y provocando pérdida de empleos. Malversación de fondos públicos: Como segundo punto, apuntó al desvío y despilfarro de recursos estatales en diversos ámbitos, citando irregularidades en el programa Hambre Cero, el caso de las sillas en Itaipú y la transferencia y despilfarro de los fondos jubilatorios del IPS en ueno bank.

La crisis por el caso ueno se suma al complicado escenario fiscal que viene arrastrando la economía paraguaya, debido a millonarias deudas impagas del Estado con empresas proveedoras, principalmente de Salud y Obras Públicas. Este también fue un punto mencionado ayer por Aliana como la tarea pendiente que debe solucionarse en este Gobierno, ya que todo indica que tal y como están los números, no se llegará al tope de -1,5% del PIB previsto en la ley de responsabilidad fiscal al menos durante varios años.