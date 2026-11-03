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Economía
03 de noviembre de 2026 - 03:53

Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”

Santiago Peña en traje oscuro gesticulando tras un podio, en fondo un edificio con nombre 'Ueno Bank' .
Esta madrugada, el BCP informó que dispuso iniciar el procedimiento de resolución de ueno bank

En la madrugada de hoy, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso iniciar el procedimiento de resolución de Ueno bank, tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido. Qué implica esta medida.

Por ABC Color
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Minutos después de las 3 am el Banco Central del Paraguay (BCP) informó en sus redes sociales que dispuso por unanimidad, mediante la correspondiente resolución de su Directorio de fecha 2 de noviembre de 2026, iniciar el procedimiento de resolución de Ueno bank.

Lo hace, según explica en un comunicado,tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización’.

Lea más: Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”

Comunicado del Banco Central del Paraguay sobre la resolución de Ueno Bank, con texto impreso y logo en la parte superior.
El Banco Central del Paraguay anunció la intervención de Ueno Bank

La medida busca -asegura el BCP- atender su situación de manera ordenada, proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero.

El procedimiento se enmarca en la Ley N.º 2.334/03, «De garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera sujetos de la Ley General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito».

Qué implica el procedimiento del BCP sobre Ueno Bank

El procedimiento, de resolución, según explica el BCP en su comunicado, comprende las actuaciones previstas en la ley para atender la situación de la entidad.

En este marco, la Superintendencia de Bancos dispondrá la designación de interventores para verificar la situación patrimonial a la fecha de la resolución.

Los interventores tendrán como prioridad preservar los activos de la entidad y ejecutar, dentro de sus atribuciones legales, las acciones necesarias para asegurar el desarrollo ordenado del procedimiento de resolución.

Lea más: Caso Ueno: Wiens afirma que Peña y Alliana alteraron “reglas” de la institucionalidad

Protección de depositantes: “la prioridad”

“La protección de los depositantes es una prioridad del procedimiento. Los depósitos cuentan con una garantía de hasta setenta y cinco (75) salarios mínimos mensuales para actividades diversas no especificadas, por persona física o jurídica en cada entidad financiera, conforme al régimen legal aplicable. Este límite equivale, a la fecha, a ₲ 228.300.000. La cobertura se aplica por depositante y por entidad, no por cada cuenta individual", explica el Banco Central.

Asimismo, el BCP llevará adelante los mecanismos previstos en la ley para procurar la mayor protección posible de los saldos que excedan la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Lea más: Centrales obreras piden “diálogo social” al gobierno, preocupadas por situación financiera

BCP: es un caso puntual, que no representa condición generalizada del sistema financiero

El economista distingue las dificultades fiscales de los cuestionamientos a la regulación financiera. En su lectura, las expresiones del vicepresidente apuntan a una tarea pendiente de la autoridad monetaria.
Fachada del Banco Central del Paraguay.

La medida responde a la situación particular de la entidad. El BCP destaca que se trata de un caso puntual, “que no representa una condición generalizada del sistema financiero paraguayo. El objetivo del BCP es atender este caso de manera ordenada y preservar la confianza en el sistema financiero”.

El BCP conducirá el procedimiento con orden y estricto apego a la ley. Las decisiones, los mecanismos que se implementen y las indicaciones para los depositantes se comunicarán a través de sus canales oficiales. Se recomienda a los depositantes y al público consultar esas comunicaciones y evitar tomar decisiones basadas en rumores o información no verificada.

La protección de los depositantes irá acompañada de la investigación de las responsabilidades que correspondan, dentro de las competencias legales del BCP. Cuando proceda, se aplicarán sanciones que correspondan y se notificará a las autoridades competentes.

El compromiso institucional del Banco Central del Paraguay es actuar con firmeza y responsabilidad para proteger a los depositantes y preservar la estabilidad financiera.

Para brindar toda la información al respecto, el BCP convoca a una conferencia de prensa a realizarse este martes 3 de noviembre de 2026, a las 07:00 horas en la Sala de Reuniones de Presidencia del BCP (5.º piso, edificio BCP).

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