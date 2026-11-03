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Básquetbol
03 de noviembre de 2026 - 14:15

El argentino Facundo Campazzo sufre una lesión en el bíceps femoral izquierdo

Imagen sin descripción

Madrid, 3 nov (EFE).- El argentino Facundo Campazzo, del Real Madrid, fue diagnosticado este martes con una lesión en el bíceps femoral izquierdo, según informó el club en un comunicado.

Por EFE
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El base abandonó el partido de Liga Endesa del domingo ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos al final del tercer cuarto y ya no regresó al parqué.

El técnico blanco, Pedro Martínez, dijo en la rueda de prensa previa al duelo de este miércoles en la Euroliga ante el Panathinaikos, que el jugador causaría baja al sufrir una lesión en la pierna, aunque no especificó más sobre la dolencia.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Facundo Campazzo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el bíceps femoral izquierdo. Pendiente de evolución", anunció ahora el comunicado.

Sin más detalles sobre la lesión o si es posible rotura, la entidad tampoco ha especificado sobre el tiempo que estará el argentino alejado de las pistas.

Campazzo se une a las bajas de Théo Maledon, esguince en la rodilla derecha; Mikael Jantunen, rotura completa de la fascia plantar del pie izquierdo; Gabriel Deck, intervenido por una inestabilidad anterior en el hombro izquierdo; y Usman Garuba, rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda.

En el apartado de recuperaciones, Martínez confirmó el regreso de Nick Smith Jr., ausente en los últimos compromisos por unas molestias en la fascia plantar.

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