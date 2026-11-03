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Básquetbol
03 de noviembre de 2026 - 06:00

Meins Avenida, a por la victoria en Ruzomberok en su último viaje de la fase de grupos

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Salamanca, 3 nov (EFE).- El Club Baloncesto Meins Avenida de Salamanca buscará este miércoles ante el MBK Ruzomberok eslovaco (18.00 horas CET - 17:00 GMT) una victoria en su último desplazamiento de la fase de grupos de la EuroCup femenina, partido que también será el último de la competición antes del parón internacional.

Por EFE
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El conjunto salmantino anota dos victorias y una derrota en la competición europea, tras imponerse al propio Ruzomberok en el Würzburg-Silvia Domínguez (75-64), caer por un solo punto ante el Chartres francés en la prórroga (102-101) y vencer la pasada semana al Basket Namur belga.

El Avenida comparte la zona alta del grupo con el conjunto galo, por lo que un triunfo en la ciudad norteña de Eslovaquia le permitiría reforzar sus opciones de acabar en las primeras posiciones.

Meins Avenida afronta la cita después de haber logrado en Bélgica su primera victoria europea a domicilio, con un contundente 55-87 ante el Namur, aunque el domingo volvió a perder lejos de Salamanca, frente al Jairis, en un choque de más a menos en la que las fuerzas fallaron a las salmantinas tras el descanso.

Entre ambos encuentros apenas han transcurrido unos días, una circunstancia que vuelve a poner a prueba la capacidad de recuperación de la plantilla.

El duelo será, además, el tercer desplazamiento consecutivo para el equipo de Raquel Romo, después de los viajes a Namur y Alcantarilla y forma parte de un exigente tramo de seis partidos en apenas 17 días, que comenzó el 21 de octubre en Chartres y concluirá el viernes 6 de noviembre con la visita del Mirai Euskotren al pabellón charro justo antes del parón por los compromisos de las selecciones.

El Ruzomberok, por su parte, llega al encuentro con una victoria y dos derrotas en la fase de grupos. Las eslovacas ya demostraron en Salamanca su capacidad para llevar el partido al terreno físico, aunque Avenida terminó imponiéndose por once puntos en un encuentro muy exigente y duro respecto a los contactos.

La escuadra salmantina tratará de repetir aquel triunfo y mantener su fortaleza en la EuroCup, para lo que necesitará controlar el rebote, evitar pérdidas y sostener el ritmo pese al cansancio acumulado.

El partido cerrará la primera vuelta de la fase de grupos y dará paso a la segunda, que comenzará para Avenida el 25 de noviembre con la visita del Chartres.

En cuanto a la plantilla, Martina Fassina es duda para el encuentro después de sufrir una lesión en la musculatura isquiosural del muslo derecho.

El club comunicó que su tiempo de recuperación dependerá de su evolución, por lo que, si finalmente no puede jugar, Meins Avenida afrontaría el partido con nueve jugadoras disponibles.

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