Pedro Martínez descarta a Campazzo y recupera a Nick Smith contra el Panathinaikos

El técnico no quiso detallar este martes en la rueda de prensa previa al duelo europeo sobre la lesión de Campazzo, que se retiró dolorido tras el partido del domingo en la Liga Endesa ante el Recoletas San Pablo Burgos.

"No lo sé, no contamos con él. Es lo único que puedo decir. No tengo más información. No puedo ni adelantar plazos, porque la verdad es que no lo sé", dijo sobre el argentino.

Sin embargo, informó de la vuelta de Nick Smith Jr., baja la pasada semana por unas molestias en la fascia del pie: "En principio sí contamos con él. Evidentemente ha estado un tiempo fuera y no ha hecho muchísimos entrenamientos, pero como estamos algo mermados sí que vamos a contar con él porque tiene el alta médica".

Cuestionado sobre si podía incluir a jugadores de la cantera como el turco Ömer Kutulay, el base turco estrella del equipo juvenil y la Liga U22, descartó, en principio, su ascenso con el primer equipo.

"Tenemos una plantilla larga y ahora mismo, salvo que tengamos más lesiones, no necesitamos que estos jugadores entren en la en la dinámica del primer equipo. Obviamente son jugadores nuestros y les estamos haciendo un seguimiento. Algunos han venido a entrenar con nosotros, especialmente en la pretemporada. Son muy jóvenes y no se tienen que generar grandes expectativas con ellos, porque eso no les va ayudar. Evidentemente, si los necesitamos sabemos que podemos contar con ellos", afirmó.

Por último, reiteró que la idea del club pasa por el regreso de Eli Ndiaye, cedido en el Asisa Joventut, aunque confesó que la situación no es sencilla y pasa por el acuerdo entre el conjunto badalonés y el propio Real Madrid.

"Bueno, ya dije el otro día que es algo que nos gustaría que pasara, pero no es tan fácil. El jugador ahora mismo pertenece a otro club y es algo que sé que están hablando los clubes, pero no es algo que vaya a ser inmediato o de un día para el otro. Es un jugador que nos gustaría recuperar, pero no sé si va a ser posible porque esto es algo que están hablando ahora mismo; no es tan fácil", concluyó.