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Nacionales
03 de noviembre de 2026 - 22:35

Teletón posterga su maratón tras incertidumbre generada por la situación de Ueno Bank

Teletón 2025 celebraba la superación de la meta establecida para ese año.
Teletón 2025 celebraba la superación de la meta establecida para ese año.

La fundación Teletón decidió pasar su evento de recaudación para el 4 y 5 de diciembre. Admiten un duro impacto económico, pero garantizan que las terapias de los niños no se paralizarán.

Por ABC Color
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La Fundación Teletón comunicó oficialmente la postergación de su tradicional maratón televisiva de recaudación tras la incertidumbre generada por la resolución de Ueno Bank.

El evento, que año tras año moviliza la solidaridad nacional para sostener los centros de rehabilitación, fue reprogramado para los días 4 y 5 de diciembre de 2026, ante la imposibilidad de llevar adelante una campaña festiva en medio de la zozobra que golpea a miles de familias y ahorristas.

Lea más: La crisis de Ueno Bank resuena en medios de todo el mundo

A través de un comunicado emitido por su Consejo Directivo, la institución manifestó su profunda empatía con los compatriotas afectados por el congelamiento de fondos y la inestabilidad bancaria.

Desde la organización señalaron que, como entidad que trabaja codo a codo con familias de escasos recursos, no se puede permanecer indiferente al momento de angustia que atraviesa la ciudadanía. Por ello, consideraron que lo más prudente y responsable era dar un paso al costado temporalmente y readecuar el calendario, priorizando el respeto a la coyuntura social.

Prometen mantener las terapias

Los directivos de Teletón no ocultaron la gravedad del escenario y admitieron de forma transparente que las arcas de la fundación se encuentran al límite de sus capacidades operativas. Reprogramar la maratón implica ajustar números de urgencia y estirar el presupuesto para sostener durante un mes más los sueldos del personal médico, los insumos y el mantenimiento de las sedes de atención.

Lea más: Teletón alcanza 2.000 familias acompañadas durante este año

Pese a este panorama, la fundación lanzó un mensaje de tranquilidad para los usuarios de sus servicios. La comisión directiva asumió el compromiso formal de garantizar la continuidad de todas las atenciones, evaluaciones y procesos de rehabilitación durante este tiempo de espera.

Subrayan que ningún niño, niña o adolescente atendido en sus centros se quedará sin sus terapias.

Comunicado oficial de la Fundación Teletón con un fondo colorido que detalla el cambio de fechas del evento.
La Fundación Teletón anuncia el cambio de fecha del evento, ahora será el 4 y 5 de diciembre de 2026.

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