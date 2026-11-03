Video: así defendía Santiago Peña a Ueno Bank antes de la resolución del BCP

Durante semanas, el presidente Santiago Peña defendió públicamente a Ueno Bank, entidad del Grupo Vázquez de la que fue accionista hasta 2025. Desestimó las alertas, habló de “campaña mediática” y pidió calma. Hoy, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el procedimiento de resolución del banco.

La relación entre el mandatario y la entidad está bajo la lupa por la millonaria concentración de fondos estatales y previsionales. Sectores de la oposición exigen “transparencia total”.

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“Campaña mediática mezquina”

Frente a los cuestionamientos, Peña desestimó que hubiera algo irregular. En una de sus declaraciones sostuvo que no creía “absolutamente” en lo que se planteaba y que era “una creación de algún medio de comunicación”.

El 20 de octubre de 2024, el presidente fue más duro. Dijo que se estaba cuidando el ahorro de los depositantes y calificó las críticas de “campaña mediática mezquina, mentirosa”. Aseguró que buscaba defender los intereses económicos del grupo Zucolillo.

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“Un tema eminentemente técnico”

El 9 de octubre de 2026 volvió a salir al paso, esta vez por el sumario que el BCP abrió al banco. Lamentó que un documento interno “secreto” apareciera en la tapa de un medio. Según él, eso transmite que algo anda mal y “hace mucho más daño” que el objetivo de un grupo económico.

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Insistió en que abrir un sumario no significa que la entidad esté intervenida ni que se vaya a cerrar. Dijo que era un tema “eminentemente técnico” que, mal informado, solo “atemoriza a la gente”.

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Calma y “empresas vinculadas”

El 27 de octubre, Peña pidió “calma” y “prudencia”. Dijo que el sistema financiero es “muy delicado” para andar difamando o enviando información que atemorice. Pidió darle tranquilidad a las instituciones para que trabajen.

Ese mismo día fue consultado sobre los informes de créditos a empresas vinculadas. Respondió que no creía que afectaran al sistema bancario. Argumentó que, desde la ley de bancos de 1996 y su reforma de 2017, el BCP tiene todas las herramientas para supervisar, y que si hay un problema legal, debe corregirse por ley.

Ante la consulta de si la situación del sistema era preocupante, volvió a decir que no. Citó un comunicado de la Asociación de Bancos y recordó que los bancos ganaron más de US$ 700 millones en nueve meses. A su criterio, se estaban mezclando temas comerciales, empresariales y políticos.

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Los fondos públicos en juego

Los gremios de asegurados sostienen que los fondos públicos y previsionales depositados en Ueno superarían los US$ 860 millones. De ese total, más de US$ 300 millones corresponderían al IPS. Esas organizaciones reclamaban el retiro urgente de los recursos y responsabilizaban a Peña y al titular del BCP, Carlos Carvallo.

Según el IPS, sus depósitos en la entidad equivalían a poco menos del 11 % de su portafolio. Su director de Inversiones admitió en julio un exceso en el límite de concentración.

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Lo que pasó después

Hoy, el BCP dispuso la resolución de Ueno Bank tras constatar que su índice de solvencia estaba por debajo del 50 % del mínimo requerido. Carvallo presentó su renuncia y pesa una orden de detención contra directivos del banco.

La presidenta interina del BCP, Liana Caballero, anunció que mañana se informará cómo se pagará a los ahorristas. El primer desembolso será de hasta G. 10 millones del Fondo de Garantía de Depósitos.

Peña había asegurado que el BCP tenía “todas las facultades legales” para actuar. Las preguntas ahora apuntan a por qué las alertas sobre la entidad no se tomaron en serio antes.