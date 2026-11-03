Ciudadanos realizan varias protestas tras proceso de resolución de Ueno Bank

Centenares de ciudadanos molestos por el proceso de resolución de Ueno Bank se aglomeraron en el microcentro de Asunción para exigir respuestas claras sobre el destino de su dinero. La protesta, que arrancó de forma pacífica frente al Panteón Nacional de los Héroes, derivó en disturbios e incidentes cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar hacia la sede del Congreso Nacional y fue frenado por la Policía Nacional.

El ambiente se volvió denso a medida que pasaban las horas y la desesperación se apoderaba de los afectados, quienes vieron congelados sus ahorros y fondos de jubilación tras la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP).

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Al verse bloqueados por el cordón policial en el centro, la marea de indignados se desplazó por diferentes puntos, generando momentos de zozobra, choques con las fuerzas de seguridad y corridas en las inmediaciones de la zona histórica asuncena.

Gritos de “¡Qué devuelvan todo!”

En simultáneo a los incidentes del centro, otro grupo de ciudadanos se concentró frente a la residencia oficial de Mburuvicha Róga, sobre la avenida Mariscal López.

Con pancartas con la leyenda de que “El Estado debe garantizar el 100% de los fondos”, los indignados apuntaron de forma directa contra el jefe de Estado. Asimismo, los mismos exigieron la devolución del dinero del Instituto de Previsión Social (IPS) y de las cajas de jubilados que quedaron atrapadas en la quebrada entidad.

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Los ánimos en las afueras de la residencia presidencial se caldearon cuando los manifestantes corearon consignas exigiendo que el propio presidente de la República sea sometido a la Justicia y termine tras las rejas. En el lugar también se registraron serios roces y forcejeos con los efectivos policiales.