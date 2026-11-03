Cómo cobrarán los ahorristas de Ueno Bank: lo que dijo el BCP y lo que falta

El Banco Central del Paraguay (BCP) adelantó cómo pagará a los clientes de Ueno Bank S.A. La presidenta interina, Liana Caballero, anunció durante el programa Mesa con EVP que mañana se publicarán el catastro y la resolución con la operativa. El primer pago será de hasta G. 10.000.000, con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Por ahora hay un esquema general, pero no fechas, lugares ni requisitos. El BCP dividió a los depositantes en tres tramos.

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Lo que dijo el BCP: tres tramos de clientes

Con cuenta en otro banco: es el caso más sencillo, según Caballero. El pago se hará directamente a esa cuenta.

Sin cuenta en ningún banco: el BCP evalúa abrirles una cuenta o pagarles en efectivo. Mañana se informará cómo deberán catastrarse, con ayuda de bancos y financieras.

Jubilados del IPS: quienes cobraban cada 17 tendrán cuentas habilitadas en distintos bancos. La Asociación de Bancos se reunió hoy a las 15:00 con el IPS para definirlo.

Caballero agradeció a bancos y financieras, que integran una mesa de trabajo, y dijo que los equipos técnicos llevan días sin dormir. “La parte operativa es el problema para pagar”, admitió. La pregunta, planteó, es cómo llegar a la gente.

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Por qué el adelanto de G. 10 millones

La ley da al BCP 15 días para pagar. El FGD cubre hasta 75 salarios mínimos, unos G. 228.300.000. Tras ese tope, el orden de pago con los activos de la entidad es primero el IPS y luego los grandes ahorristas.

Como Ueno Bank tenía muchos clientes con montos pequeños, el BCP decidió adelantar una parte de esa garantía para paliar la urgencia. Mañana saldrá la resolución, cuyos aspectos operativos y jurídicos todavía se ultiman.

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Lo que falta: fechas, balance y el 2 % sin cubrir

Lo que el BCP no precisó es tan relevante como lo que dijo.

Fechas: no hay calendario de pagos ni plazo para saldos superiores a G. 10 millones . Solo queda el límite legal de 15 días.

Balance: todavía no está cerrado. Falta revisar quién retiró y quién depositó, un trabajo que “lleva tiempo”, según Caballero, y que no admite errores.

Cobertura: con el balance del mes anterior, el BCP estima que está cubierto el 98 % de los depósitos. El 2 % restante, de grandes ahorristas, requeriría “ métodos alternativos ”. La propia titular admitió que el escenario “ puede ser mejor o puede ser peor ”.

Embargos: el BCP pidió embargar todos los bienes de la entidad. Si se hacen efectivos, podrían completar la parte no cubierta, pero no están incluidos en el cálculo del 98 %.

Mañana, con la resolución y el catastro, se sabrá si el esquema anunciado hoy se traduce en pagos concretos y en qué plazo.