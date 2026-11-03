Pedro Martínez: "Ojalá que las bajas no nos quiten la forma en la que queremos jugar"

La baja de Facundo Campazzo, lesionado el domingo ante el Recoletas San Pablo Burgos, se une a las de Théo Maledon, Gabriel Deck, Mikael Jantunen y Usman Garuba, estos tres últimos prolongada para varios meses.

Así, con 12 jugadores disponibles, con la vuelta confirmada de Nick Smith Jr., ausente la semana pasada por una dolencia en la fascia, el técnico catalán desea que sus jugadores, pese a las dificultades, mantengan el juego del equipo para esta décima jornada europea, a la que llegan tras encadenar 11 triunfos consecutivos, tal y como aseguró este martes en una rueda de prensa celebrada en la Ciudad Deportiva Real Madrid en Valdebebas (Madrid).

"Entrenar, entrenamos igual. Nuestra identidad y nuestros valores nos gustaría que fueran los mismos. Pero sí que es verdad que nos tenemos que adaptar un poco. Seguramente no vamos a poder jugar durante muchos minutos con un base puro porque no los tenemos. Vamos a tener que jugar algo diferente. Lo hemos hablado hoy para intentar adaptarnos a la situación que tenemos, pero ojalá que las bajas no nos quiten la forma en la que queremos jugar", aseguró.

"Independientemente de que se gane o pierda, deberíamos de intentar hacer siempre lo mismo. Este es un poco el mensaje que les hemos mandado los entrenadores a los jugadores hoy en el entrenamiento", agregó.

Respecto a la inclusión de jugadores con menos minutos hasta ahora, como Max Shulga, Sergio Llull u Olivier Sarr dijo: "Ahora es una muy buena oportunidad para demostrar que la plantilla tiene capacidad para solventar o como mínimo para paliar estas bajas que son realmente importantes y también para los jugadores que menos jugaban. Estaban trabajando duro y ahora que el equipo los necesita puedan dar un paso adelante".

Sobre los griegos, líderes de la competición con un balance de 7-2, destacó sus condiciones atléticas y su "agresiva" defensa, aunque no se mostró especialmente preocupado porque el equipo vea alterado su "ritmo" por la defensa del Panathinaikos.

"Bueno, es un aspecto más del juego (el ritmo). Ellos son un equipo que también tiene jugadores muy rápidos como Sylvain Francisco o Kendrick Nunn. No sabría decir ahora hacia dónde va a ir el partido. Lo que sí que sé, seguro, es que es un equipo que juega muy físico y con defensa muy agresiva. Tenemos que estar preparados para dar una buena respuesta ante un equipo que tiene muchísimo atleticismo en todas las posiciones", analizó.

Al otro lado, su homólogo en el banquillo del Panathinaikos será Zeljko Obradovic, una leyenda del baloncesto también con pasado blanco, que, pese al paso del tiempo, continúa agrandando su leyenda.

Por ello, cuestionado por la capacidad de ambos técnicos para adaptarse a diferentes baloncestos y jugadores con el paso de los años, Martínez reconoció el mérito de ir aclimatándose a las circunstancias.

"En algunas cosas no hemos cambiado demasiado, hablo de táctica o incluso también de relaciones. Pero en otras sí. Si estuviéramos haciendo lo mismo, entrenando igual, dirigiendo los partidos igual que hace 30 años, pues seguramente el baloncesto nos hubiera superado. Seguro que todos los entrenadores, cuando estás mucho tiempo en la élite, tienen que hacer un esfuerzo de adaptación y reconocer hacia dónde está yendo el baloncesto para tú irte adaptando", reflexionó.