Nunn registra la mayor anotación en un último cuarto en la historia de la Euroliga

Nunn tuvo una importancia capital para que su equipo ganase 112-115 este jueves en el Movistar Arena, en un duelo que necesitó de la prórroga para definirse.

En la rueda de prensa posterior al choque, su entrenador, el serbio Zeljko Obradovic, elogió su rendimiento y valoró su prestación después de estar varios meses parado por una rotura del menisco medial de la rodilla derecha.

"Nunca me ha pasado el tener a un jugador que ha jugado más partidos de lo que ha entrenado conmigo. No es fácil, pero él (Nunn) es una persona que le encanta el baloncesto. Trabaja también sólo con algunos entrenadores...Tiene mucha calidad. Era una cuestión de paciencia. No es fácil volver después de un parón por lesión de dos o tres meses. Ha hecho un partido fantástico en ataque", afirmó Obradovic.

Nunn, Mejor Jugador (MVP) de la Euroliga en la temporada 2024/2025 se fue hasta los 33 puntos y los 32 créditos de valoración, con un espectacular último cuarto, con 23 puntos, para cortar la racha del Real Madrid, que llegaba con 11 victorias de manera consecutiva.