ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Básquetbol
04 de noviembre de 2026 - 19:30

Nunn registra la mayor anotación en un último cuarto en la historia de la Euroliga

Imagen sin descripción

Madrid, 4 nov (EFE).- El base estadounidense Kendrick Nunn, del Panathinaikos, registró 23 puntos en el último cuarto ante el Real Madrid de los 33 totales que anotó en todo el partido, lo que supone un récord histórico de la Euroliga.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Nunn tuvo una importancia capital para que su equipo ganase 112-115 este jueves en el Movistar Arena, en un duelo que necesitó de la prórroga para definirse.

En la rueda de prensa posterior al choque, su entrenador, el serbio Zeljko Obradovic, elogió su rendimiento y valoró su prestación después de estar varios meses parado por una rotura del menisco medial de la rodilla derecha.

"Nunca me ha pasado el tener a un jugador que ha jugado más partidos de lo que ha entrenado conmigo. No es fácil, pero él (Nunn) es una persona que le encanta el baloncesto. Trabaja también sólo con algunos entrenadores...Tiene mucha calidad. Era una cuestión de paciencia. No es fácil volver después de un parón por lesión de dos o tres meses. Ha hecho un partido fantástico en ataque", afirmó Obradovic.

Nunn, Mejor Jugador (MVP) de la Euroliga en la temporada 2024/2025 se fue hasta los 33 puntos y los 32 créditos de valoración, con un espectacular último cuarto, con 23 puntos, para cortar la racha del Real Madrid, que llegaba con 11 victorias de manera consecutiva.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
03
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
04
Economía
Comunicado del Banco Atlas
Ver más
05
Economía
¿Quién es Raúl Vera Bogado?: antecedentes del candidato de Peña para el BCP
Ver más

Te puede interesar