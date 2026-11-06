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Básquetbol
06 de noviembre de 2026 - 21:55

Porzingis anuncia que se aparta del baloncesto para priorizar su salud

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Washington, 6 nov (EFE).- El letón Kristaps Porzingis, de los Golden State Warriors, anunció este viernes que hará una pausa indefinida en su carrera para centrarse en su salud, después de empezar la temporada apartado de las pistas por unos problemas médicos que no han trascendido.

Por EFE
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"Estoy bien, pero sé lo que hace falta y no estoy en el punto en el que quiero estar para rendir al nivel que me exijo. En este momento, he tomado la decisión de priorizar mi salud y apartarme del deporte que tanto amo", afirmó Porzingis en un comunicado.

El letón, de 31 años y campeón de la NBA en 2024 con los Boston Celtics, reconoció que su cuerpo "no respondió como esperaba" al inicio de esta temporada, por lo que ni siquiera participó en la pretemporada.

Esta se semana se supo que los Warriors han suspendido el pago del salario de Porzingis -unos 20 millones de dólares- porque consideran que el pívot no está cumpliendo con las obligaciones de su contrato, una decisión que ni el jugador ni el sindicato han recurrido.

"Quiero mostrar el máximo respeto a los Golden State Warriors y trabajar con ellos para encontrar una solución satisfactoria para ambas partes", indicó Porzingis en su comunicado.

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