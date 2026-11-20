Además, el francés Victor Wembanyama encabezó la victoria de los San Antonio Spurs ante Los Angeles Clippers con 32 puntos y 11 rebotes.

Los Knicks (9-6) sumaron su tercera victoria consecutiva después de un partido en el que llegaron a mandar por 16 puntos al inicio del último cuarto, pero una sequía ofensiva permitió que LaMelo Ball dispusiera de un triple para enviar el encuentro a la prórroga.

El base de los Minnesota Timberwolves (11-5) falló en su intento pese a estar liberado, y aunque el rebote fue para los locales, un robo de balón de Landry Shamet sentenció el duelo.

Fue el broche a un final muy desacertado por parte de ambos equipos, incapaces de anotar en los últimos 2:34 minutos de juego.

Antes, los Knicks habían dispuesto de una ventaja máxima de 19 puntos en el tercer cuarto, liderados por un gran Jalen Brunson (21 puntos, 14 de ellos en el tercer periodo) y por un Karl-Anthony Towns (22 puntos y 12 rebotes) para quien siempre es especial regresar a Minnesota.

Además del error en la última posesión, Ball firmó un mal partido para los locales y apenas anotó 15 puntos con un 6 de 21 en el tiro. Jonathan Kuminga, con 23 puntos, fue el referente ofensivo de los Timberwolves.

Los Memphis Grizzlies (12-4) siguen de dulce y lo demostraron con una contundente victoria por 126-98 ante los Golden State Warriors (8-8), en un choque en el que nunca estuvieron por detrás en el marcador.

Los locales aprovecharon el desastre desde el perímetro de los Warriors (5 de 29 en el triple) para construir una ventaja que poco a poco fue ampliándose, hasta llegar a alcanzar los 36 puntos a escasos minutos del final.

Seis jugadores de los Grizzlies superaron los dobles dígitos de anotación, incluido el novato Cameron Boozer quien firmó un partido perfecto, con 16 puntos y un 6 de 6 en el tiro, además de 4 tiros libres anotados.

Jaylen Wells, con 22 puntos, fue el máximo anotador de la noche.

Yaxel Lendeborg, una de las revelaciones del inicio del curso entre los debutantes, tuvo una mala noche para los Warriors, y acabó con 11 puntos y 3 de 11 en el tiro.

Lillard se dio una doble alegría este jueves, al superar la treintena de puntos por primera vez desde marzo de 2025, y hacerlo ante el equipo que cortó su contrato meses después, cuando el base se recuperaba de una grave lesión en el tendón de Aquiles.

El base fue el máximo anotador de los Portland Trail Blazers (10-5) en la victoria a domicilio por 114-124 ante los Milwaukee Bucks (1-15).

Aunque Lillard ya había viajado a Milwaukee como jugador de los Trail Blazers la temporada pasada, había saltado a la pista al estar recuperándose de su lesión.

Esta noche, sin embargo, anotó 33 puntos con un 10 de 18 en el tiro, incluidos 5 triples, para hundir todavía más a unos Bucks que ya suman 12 derrotas consecutivas.

Los San Antonio Spurs (13-3) vencieron a Los Angeles Clippers (4-10) por 124-112 y empataron con Los Angeles Lakers en la primera posición de la Conferencia Oeste.

Un doble-doble del francés Victor Wembanyama (32 puntos y 11 rebotes) y 20 puntos de Julian Champagnie permitieron olvidar la baja de Dylan Harper en un partido que se complicó durante el tercer cuarto.

Los Clippers, liderados por 23 puntos de Darius Garland y de Brook Lopez, llegaron a remontar una desventaja que alcanzó los 14 puntos en el segundo cuarto, y a ponerse 6 arriba durante el tercero.

Sin embargo, un parcial de 15-3 para los Spurs en el último cuarto, culminado por Wembanyama con un mate en transición, cerró el partido.